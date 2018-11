Paula Seling, în vizită la Papa Francisc

Artista Paula Seling a fost invitată la Vatican de Biroul Pastoral pentru Laici din cadrul Episcopiei Greco-Catolice de Oradea. Tânăra artistă a participat la audiența generală de miercuri, 7 noiembrie, împreună cu familia și cu preotul Paul Popa, coordonatorul Biroului Pastoral pentru Laici.

După întrevederea cu Sfântul Părinte, Paula Seling a vorbit la Radio Vatican despre emoția întâlnirii cu Sfântul Părinte și despre proiectul educativ „Liberi să alegem”, lansat la Liceul Greco-Catolic „Iuliu Maniu” din Oradea de Consiliul Elevilor și coordonat de consilierul educativ Ana Popa.

„Sunt copleșită de forța și de impactul acestui eveniment din viața mea. Pentru mine a fost și este o mare sărbătoare că am avut ocazia să îl privesc în ochi și să îi spun că îl iubesc, eu și cei din familia mea. Acesta mi-a cerut să mă rog pentru el. Este o mare bucurie să pot să fac asta pe viitor. Nu credeam că pot să mă pierd, să nu îmi găsesc cuvintele în a-i mărturisi bucuria care m-a cuprins. Eu am un reper de bucurie, pe care-l resimțeam, copil fiind, în ziua de Paște. Era o liniște, o bucurie, o căldură, o iubire în aer. Aceasta am simțit astăzi: parcă eram din nou copil și parcă era Sfânta zi de Paște”, a declarat ea pentru Radio Vatican.