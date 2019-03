Peste 380 de hecare de pădure, regenerate

Dintre cele 382,12 hectare care vor fi regenerate, 271,99 ha vor fi regenerări naturale şi 110,13 ha împăduriri. Pentru consolidarea plantaţiilor executate în anii anteriori se vor executa completări pe o suprafaţă de 31,87 ha. Pentru realizarea acestui program se vor utiliza peste 725 mii bucăţi puieţi forestieri din 15 specii diferite.

O lună de plantări

Ca în fiecare an, pădurarii bihoreni, organizează în intervalul 15 martie – 15 aprilie acţiunea intitulată „Luna Plantării Arbărilor”.

Pe lângă lucrările de împădurire specifice, Direcţia Silvică Bihor îşi propune în cadrul Lunii Plantării Arborilor o serie de manifestări şi acţiuni. Astfel, vor avea loc acţiuni de împădurire a unor terenuri din fondul forestier administrat de regie şi din afara acestuia, cu participarea cetăţenilor, în special a copiilor, tinerilor şi pensionarilor. În acest sens Direcția Silvică Bihor are pregătite mai multe șantiere de împădurire în fond forestier, în raza O.S. Oradea, UP V Alparea u.a. 56F% în suprafață totală de 2,6 ha și UP I u.a. 8A în suprafață de 2,5 ha pădure proprietatea primăriei Sârbi. Acțiunile de plantare se vor efectua în parteneriat cu unitățile de învățământ din zona orașului Oradea, diverse organizații locale și societăți comerciale, etc. „De asemenea suntem pregătiți să desfășurăm acțiuni similare și în raza celorlalte ocoale din cadrul D.S. Bihor”, spun reprezentanţii Direcţiei Silvice Bihor.

În cadul Lunii Plantării Arborilor vor avea loc şi simpozioane, conferinţe, comunicări, informări la nivelul ocoalelor silvice, în care se vor dezbate probleme actuale şi de viitor referitoare la fondul forestier, regimul silvic, legislaţie silvică, diverse probleme ridicate de populaţie.

Efectuarea de drumeţii cu copiii în ariile protejate din custodia D.S. Bihor însoţite de scurte prezentări ale acestora, executarea în cadrul fiecărui ocol silvic de acţiuni de curăţenie în fond

forestier, pe liziere; revizuire şi instalare de panouri de propagandă silvică şi curăţare şi amenajare izvoarelor, a traseelor şi amenajărilor turistice din fond forestier sunt de asemenea acţiuni programate a avea loc în cadrul Lunii Plantării Arborilor.

Pentru a celebra Lunia Plantării Arborilor ocoalele silvice vor furniza la preţuri avantajoase material săditor pentru persoanele fizice şi juridice interesate în plantarea unor arbori sau împădurirea unor suprafeţe de teren, cu asigurarea asistenţei tehnice gratuite din partea personalului silvic.