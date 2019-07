PLUS Bihor și-a ales echipa de conducere

Astfel, președintele filialei Bihor, desemnat prin vot, este Ioana Mihăilă. Din Biroul de conducere fac parte următorii opt membri: Alina Bota Sziber, Dan Popa, Rodica Boitoș, Stelian Sabău, Andrei Acs, Paul Mercea, Norbert Barta și Paul Zoț.

Totodată au fost aleși cei trei membri ai Comisiei Județene de Integritate și Arbitraj: Ciprian Bogdan, Marcel Buciuman și Radu Gravra, cei trei membri ai Comisiei Județene de Cenzori: Bianca Penu, Dignisto Valentin Rezso și Narcis Penu și cei 32 de delegați care vor participa la Convenția Națională. Cu același prilej a fost ales președintele organizației de tineret, Generația PLUS: Andrei Vintilă, precum și biroul de conducere: Camelia Buie, Ana Buțiu, Mark Varadi și Irina Manafu.

Oameni tineri cu principii

Echipa care va conduce PLUS Bihor a fost prezentată în cadrul unei conferințe de presă care a avut loc vineri, 26 iulie 2019, la sediul de pe Strada Primăriei. Au participat Dragoș Pîslaru – europarlamentar PLUS și Oana Maria Bogdan – membră a Biroului Național PLUS.

De asemenea, au mai fost prezenți: Ioana Mihăilă, Norbert Barta și Camelia Buie. „Suntem un partid cu structuri în toată țara și trecem printr-un proces de alegeri la nivel județean, care ne va consolida și ne va crea posibilitatea ca să reprezentăm pe toți cetățenii români conform dezideratelor lor. Adică un altfel de politică, cu altfel de oameni. Noi vedem politicienii nu ca pe niște privilegiați, ci ca pe cei care trebuie să-i servească pe oameni”, a declarat Dragoș Pîslaru.

„Până la 15 septembrie ne propunem să înființăm filiale în toate județele și în diaspora și, între timp, să pornim munca pentru campania la prezidențiale. Am intrat într-o alianță care îl susține la președinție pe Dan Barna și pe Dacian Cioloș – premier. Mesajul nostru este că suntem pregătiți pentru guvernare”, a precizat Oana Bogdan.

„Organizația noastră își dorește să asculte vocile cetățenilor, să fie cât mai aproape de ei. Motiv pentru care ne-am gândit să facem comunități locale, care reprezintă aproximativ 8.500 de locuitori. În Bihor avem 65 astfel de comunități și deja am avut alegeri și s-au constituit nouă dintre ele”, ne-a informat Ioana Mihăilă.

„Noi ne dorim să fim o organizație de tineret atipică, mai puțin convențională. Vrem să pregătim tinerii pentru leadership, administrație publică și o viitoare viață politică. Vrem să avem niște tineri competenți și responsabili, deoarece ei reprezintă viitoarea clasă politică a României”, a subliniat Camelia Buie.

Conducerea județeană PLUS își va ghida activitatea după 12 principii esențiale: colaborare, inovare, educație, evoluție continuă, asumarea responsabilității, respect, competență, încredere, diversitate, rezultate, receptivitate și, cel mai important, integritate.