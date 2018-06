Poveste pe note: din corul bisericii la Metropolitan, via European Music Open

Pe 19 iunie se dă startul unui adevărat maraton cultural, orădenii putându-se bucura de spectacole de flamenco, jazz, de expoziții de pictură. Și nu în ultimul rând, de prezența în festival a două orădence care au cunoscut succesul peste hotare.

Urmașa Mirelei Freni

Specialiștii spun că timbrul vocii orădencei Brigitta Kelle e apropiat de cel al legendarei soprane Mirella Freni. Atât pentru Brigitta Kelle, cât și pentru Mirella Freni, rolul Mimi din „Boema” a fost un moment astral din carieră. Fără doar și poate, Oradea este bogată în voci de operă care au succes pe marile scene ale lumii.

Orădeanca Brigitta Kelle este unul dintre invitații-surpriză pe care tenorul de talie internațională Alexandru Badea îi aduce în fața publicului orădean. Brigitta Kelle este invitată să cânte acasă, după ce a fost aplaudată inclusiv pe scena Metropolitan Opera din New York. Brigitta vine dintr-o familie credincioasă, a cochetat de mică cu muzica, iar pe la 8 ani, bucurându-se de faptul că sora sa mai mare era cantor și organist, cânta în corul bisericii, dar și solo.

În adolescență a fost dornică să-și construiască un bagaj consistent în ceea ce privește cultura generală, dar muzica îi făcea cu ochiul. Pe la 16-17 ani a început lecţiile de canto cu doamna Boros- Konrád Erzsѐbet, iar apoi la Facultatea de Muzică din Oradea a întâlnit-o pe tânăra profesoară Lavinia Cherecheş, despre care spune că nu i-a fost doar dascăl, ci şi o bună și adevărată prietenă. A fost perioada în care și-a format o tehnică vocală pe care și azi se bazează. În cel de-al doilea an de masterat la Cluj-Napoca, a intrat în corul Operei Maghiare. Atunci a început totul pentru orădeancă, aici spune că s-a născut muzical și s-a dezvoltat ca artistă.

Examenul de masterat l-a dat cu Mimi din „Boema”. Acesta a fost primul său rol important, foarte greu pentru o începătoare, care trebuie pregătit foarte bine și la care a lucrat foarte mult cu Lavinia Cherecheș.

Baritonul clujean George Petean, unul dintre cei mai importanți baritoni ai momentului în lume – prezent la European Open Music în acest an – îi este prieten orădencei, dar și un sfătuitor preţios. De la el mărturisește Brigitta că a învățat totul despre scenele lumii și i-a spus că îi va semnala momentul când va fi pregătită pentru marile scene. Între timp, a semnat cu Ansamblul din Düsseldorf. George Petean o prezintă doamnei Luiza Petrov, prin intermediul căreia dă o audiție la Opera Bastille pentru rolul Nedda.

„Am avut un succes foarte mare cu Paiațe, astfel încât conducerea de la Opera Bastille a hotărât să-mi prelungească contractul pentru încă doi ani, și în 2014 am cântat alături de Angela Gheorghiu, Musetta. Anul trecut, în primăvară, când cântam Musetta la Opera Bastille alături de Angela Gheorghiu, în paralel Anita Hartig cânta Mimi la Metropolitan, iar doamna Luiza Petrov era acolo. Cei de la Metropolitan căutau o altă Musetta, şi atunci doamna Petrov a spus că ea are o Musetta elegantă, rafinată, care are mare succes la Paris…

Ei au confirmat că sunt interesaţi şi am trimis nişte înregistrări, după care – tăcere – nu am primit niciun răspuns. Am crezut că au uitat de mine şi am continuat spectacolele la Düsseldorf și Paris. În toamnă am avut un mare succes la Strassbourg, cu L’amico Fritz de P. Mascagni, o operă mai puţin cântată, alături de un tenor român de mare perspectivă, Teodor Ailincăi din Bucureşti. În sală se afla o persoană importantă, doamna Eva Wagner, consultant artistic al Operei Metropolitan, care m-a ascultat şi, într-un final, am semnat cu această prestigioasă instituţie un contract pentru 2016-2017”, a spus Brigitta.

Orădeanca a semnat recent și pentru stagiunea 2017/2018 cu Metropolitan

Caută să-i molipsească cu valorile artistice

Directorul artistic al Festivalului European Music Open, tenorul de talie internațională Alexandru Badea, și-a făcut o misiune din a-i face pe orădeni să se hrănească spiritual cu bun-gust şi artă de înaltă clasă.

„European Music Open, ajuns acum la a treia sa ediţie, se nutreşte din valorile culturale ale Europei şi ale României europene. Ca manifestare culturală, el se bucură de prezenţa unor oameni de cultură educaţi la înalte şcoli, de muzicieni, artişti plastici şi scriitori, ce vin la Oradea de pe marile scene culturale ale lumii; ca manifestare educativă, festivalul nostru caută să-i molipsească pe spectatorii săi de valorile artistice şi general-culturale.

Sper ca zilele festivalului nostru să vă inspire să respiraţi într-o Românie democratic împărţită între bunul-gust şi arta de înaltă clasă, între variatele sale componente etnice, lingvistice şi confesionale, între bucuria de a fi şi aceea de a te şti învăluit, apărat şi, poate, mântuit, de artă”, e mesajul tenorului Alexandru Badea.