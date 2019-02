Pregăteşte promovarea în cantonament

Antrenorul Dorin Boca îi are sub comandă pe Septimiu Bărăian, Alex Terme – Lucian Berce, Cristian Hulbert, Andrei Lazăr, Vlad Lazea, Andrei Micula, Andrei Filip, Adrian Sabău, Robert Copil, Raul Manazi, Emil Rădac, Daniel Briciu, Paul Rădac, Tudor Tulvan, Cristian Bilan, Alin Blaga, Thomas Goț, Anghel Ienciu, Robert Sime, Augustin Teglaș, plus jucătorii nou veniţi Daniel Lupașcu (de la Crișul Sântandrei), George Boc (FC Ștefănești, judeţul Botoșani), Andrei Bulcău și Sebastian Torok (ambii de la CSO Ștei).

Văşcăuanii se pregătesc intens pentru a detrona Unirea Oşorhei, echipă care este alcătuită preponderent din beiuşeni şi îşi dispută meciurile pe Stadionul „Francisc Matei”.

Luptă în trei

Biharea este susţinută de Primăria și Consiliul Local Vașcău, iar staff-ul administrativ este compus din Ioan „Ness” Porge – președinte onorific, Dănuț Micula – vicepreședinte şi Ioan Moș – director de competiții. „Obiectivul este promovarea, pentru asta ne pregătim şi am dorit să efectuăm acest stagiu centralizat. Sigur, lupta va fi una foarte strânsă la vârful clasamentului, unde beiușenii, care joacă pentru liderul Unirea Oșorhei, reprezintă o adevărată forță în această serie. Apreciez valoarea celor de la Unirea Roșia, clasați pe podium, care au o unitate de grup demnă de toată lauda.

În calcule intră și Zorile Buntești, o echipă care nu cu mulți ani în urmă a reușit chiar promovarea, iar actualul lot este unul valoros, care cu siguranță va avea un cuvânt greu de spus. Având în vedere tradiția , dar și pasiunea, pentru fotbal a vășcăuanilor, dar mai ales dragostea și implicarea autorităților locale pentru sport, sunt ferm convins că jucătorii vor fi la înălțimea așteptărilor şi vom reuşi ce ne-am propus”, a declarat Dorin Boca, care mai are la activ două promovări în Liga 4, una cu Padişul Bihorul Gurani în 2016, iar cealaltă cu Biharea Vaşcău în 2017.

Mâine, de la ora 11:00, Biharea are programat şi un meci de verificare în compania echipei Crişul Sântandrei.

La revenirea din cantonament, văşcăuanii se vor duela duminică pe teren propriu cu CSO Ştei.

Returul în Liga 5 va începe în 9-10 martie. Podiumul Seriei a II-a este alcătuit din Unirea Oşorhei – 28 de puncte, Biharea Vaşcău – 26 p şi Unirea Roşia tot cu 26 de puncte, dar golaveraj mai slab.