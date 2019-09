Premiere la ORA Jazz Festival, ediţia a II-a

Anul trecut, prima ediţie a festivalului ORA Jazz a stârnit interesul multor pasionaţi orădeni ai genului. Motiv pentru care, cea de a doua ediţie vine în acest weekend cu alte nume importante ale jazzului contemporan, în aceeaşi frumoasă locaţie, Sinagoga Neologă Sion. Asociația Culturală Mono și Asociaţia pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune (APTOR) transformă timp de trei zile spaţiul sinagogii într-o scenă muzicală internaţională, cu proiecte diverse şi interesante, multe dintre ele în premieră pentru România.

După cum sublinia Simona Giura din partea Asociaţiei Culturale Mono, din a cărei echipă o parte are în palmares organizarea unuia dintre cele mai mari festivaluri europene de jazz, Gărâna Jazz Festival, anul acesta au dorit să ţină cont de sugestiile orădenilor schimbând puţin structura şi aducând doar două concerte pe seară în loc de trei. Nu s-a făcut însă rabat la calitatea şi măreţia artiştilor aflaţi în programul festivalului. „Este un festival care creşte mai încet, dar creşte sigur. Este inclus în lista evenimentelor mari de gen din România şi se vorbeşte şi în afară destul de mult despre festival. Artiştii deja ne contactează, vor să vină să cânte aici şi bineînţeles alegem ce este mai bun. Cele şase proiecte din această ediţie sunt inedite şi diferite. Nu se poate să nu fie pe placul cuiva. Sperăm să avem un public numeros. La prima ediţie ne-am bucurat că orădenii au venit cu ochii şi cu inima deschise să vadă ceva nou şi să încerce acest tip de proiect, care nu merge în foarte multe locuri din ţară. În ţară majoritatea evenimentelor sunt în aer liber, este un jazz mai pentru toată lumea, în nicun caz nu este un jazz pentru cunoscători. Am observat că în Oradea este un public cunoscător, şi la Gărâna avem foarte mulţi orădeni care participă. De aceea ne-am bucurat de parteneriatul pe care l-am făcut cu APTOR”, a precizat Simona Giura. În viitor se doreşte extinderea festivalului şi în afara sinagogii cu concerte în aer liber. De asemenea se doreşte includerea în program a proiectului Romanian Jazz Meeting.

Diversitate stilistică

Festivalul va fi deschis vineri, la ora 19:00, de unul dintre cele mai prestigioase triouri din jazzul contemporan, Jakob Bro Trio, care vine cu un proiect foarte bine cotat, „Bay of Rainbows”. Va urma, pentru prima dată în România, trupa saxofonistei londoneze Nubya Garcia. De altfel artista nu a mai cântat în Estul Europei niciodată. La Oradea vine direct din Columbia, după un mini-turneu de o săptămână. Are alături de ea trei muzicieni din Barcelona şi Londra şi îşi prezintă compoziţiile proprii, un mix de jazz, afro-groove şi funk.

Sâmbătă se va deschide seara de jazz cu trupa maghiară Oláh Dezső Trio, care va prezenta un proiect inspirat din lucrarea clasică a celebrului compozitor Béla Bartók – Șase dansuri românești, compusă pentru pian în 1915. Proiectul „Reflections of Béla Bartók’s Six Romanian Dances” nu a mai fost prezentat până acum în România şi cuprinde șase mișcări de dans, intercalând inspirat improvizații și reinterpretări originale.

Seara se va încheia cu un proiect inedit format din artiştii Ilhan Erșahin şi Oceanvs Orientalis. Este un saxofonist – pianist de origine turcă dar care s-a stabilit în New York alături de un DJ foarte cunoscut printre artiștii de muzică electronică, DJ care cântă la cele mai mari festivaluri din lume.

Duminică va fi o altă premieră pentru România, proiectul Mohamed Najem & Friends. Format în 2016, quartetul clarinetistului Mohamed Najem este compus din muzicienii francezi Clément Prioul – pian, Thomas Posner – contrabas, Baptiste Castets – baterie. Ediția a doua ORA Jazz Festival se va încheia cu Svante Henryson Quartet – Seven Songs from the 70s. Au mai cântat în România la Timişoara, la Castelul Bran, la Bucureşti, dar niciodată cu proiectul lansat în luna mai, Seven Songs from the 70s. Piese jazz din anii ’70, semnate de muzicieni celebri ca Wayne Shorter sau Chick Corea, sunt reluate, reinterpretate și dăruite publicului de patru personalități ale jazzului suedez: Svante Henryson – violoncel, Erik Weissglas – chitară, Hans Backenroth – contrabas, Joakim Ekberg – baterie.

Mai sunt bilete

APTOR a alocat festivalului un buget de 20.000 de euro, după cum anunţă directorul executiv Mihai Jurcă, asta însemnând toate onorariile artiştilor. Din încasările festivalului se vor acoperi cheltuielile de transport, cazare, logistică, costul echipei de organizare iar în situaţia favorabilă în care vor rămâne şi bani din vânzarea de bilete, APTOR îşi va mai recupera din cheltuieli.

Prețul unui bilet pentru o zi este de 70 ron, iar al abonamentului 180 ron. Mai sunt încă bilete şi abonamente iar acestea se pot achiziționa online de pe www.bilete.ro sau înaintea începerii primului concert al zilei, de la intrare.

Program ORA Jazz Festival 2019

Vineri, 20 septembrie, ora 19.00:

Jakob Bro Trio (Danemarca, S.U.A.)

Nubya Garcia (Marea Britanie)

Sâmbătă, 21 septembrie, ora 19.00:

Oláh Dezső Trio – “Reflections of Béla Bartók’s Six Romanian Dances” (Ungaria)

Ilhan Erșahin & Oceanvs Orientalis (Turcia)

Duminică, 22 septembrie, ora 19.00:

Mohamed Najem & Friends (Franța)