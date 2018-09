Primăria susține „Let’s Do It, Romania”

Toți cei care doresc să participe sunt așteptați sâmbătă dimineața, la ora 9:00, în parcarea de la Lotus Center, unde va avea loc înregistrarea participanților și împărțirea pe echipe de voluntari.

Între orele 9:00-15:00 va urma activitatea de strâns deșeuri de către voluntari, iar între orele 15:00-18:00 ridicarea sacilor și transportul către bazele de stocare.

Voluntarii vor primi din partea organizatorilor mănuși și saci, iar unde va fi cazul, lopeți și greble. Toți sacii cu deșeurile strânse vor fi lăsați la marginea unui drum accesibil mașinilor firmei de salubritate.

Voluntarii trebuie să știe că există și o categorie de deșeuri care nu trebuie adunate: deșeuri de construcții, resturi de mâncare, mobilă, electrocasnice, sticlă spartă/geamuri, deșeuri medicale, explozibile, obiecte ce prezintă un pericol.

La nivelul județului Bihor, până în prezent s-au înscris peste 9.000 de voluntari.

„După multă muncă, Bihorul are 9.143 de voluntari, cărora le mulțumim pentru implicare! În acest moment suntem pe prima poziție în topul județelor”, a spus Ionuț Coman, responsabilul cu logistica în cadrul campaniei „Let’s Do It, Bihor”.

150 de țări

„Let’s Do It!” este cea mai mare mișcare socială din lume, cu peste 1.400.000 de voluntari implicați la nivel internațional. Voluntarii se vor implica în strângerea deșeurilor din mediul înconjurător. Din 2008 și până în prezent, mai mult de 20 de milioane de oameni din 150 de țări s-au alăturat mișcării „Let’s Do It!” în lupta cu deșeurile din natură.

„Cu toții suntem responsabili pentru generațiile viitoare. Facem un apel la participare către toți cei cărora le pasă, în primul rând de ei înșiși. Mesajul nostru este că orice implicare contează, de la a ridica o pungă de pe jos, un ambalaj de aluminiu sau un pet, de ori unde ar fi el”, a spus Mihai Pop, coordonatorul județean al mișcării „Let’s Do It, Romania”.

Pentru a înscrie o organizație/instituție sau un grup de angajați dintr-o organizație/instituție se poate opta pentru una din următoarele variante: varianta online, accesând www.letsdoitromania.ro sau varianta offline – transmiterea intenției de a participa, însoțită de următoarele informații: nume persoană de contact, numele instituției, județul, localitatea, număr de telefon, adresă de e-mail, număr aproximativ de participanți.