Primarul Aleşdului, bilanţ la un an de mandat

„Dragi cetăţeni ai Aleşdului, având în vedere că am un an de mandat ca primar al Dumneavoastră, trebuie să prezint un mic raport asupra activităţii mele şi a rezultatelor obţinute. Nu e foarte mult, dar încet, încet apar rezultatele; a fost greu, dar credeţi-mă, am pus suflet mult şi am fost dedicat activităţii de primar. Vă mulţumesc pentru încrederea acordată şi vă promit că mă voi zbate în continuare pentru oraşul Aleşd”, spune primarul într-o postare pe o reţea de socializare. Dintr-o listă cu 52 de realizări, primarul Todoca nu a omis proiecte de anvergură, care aşteptau o soluţie şi care vor fi finalizate. Cap de listă e una dintre cele mai spinoase probleme ale oraşului: Centura Aleşdului. Primarul spune că a reuşit un pas important: acela de a introduce Centura Aleşd în Masterplanul de Transport. În ceea ce priveşte Casa de Cultură, primarul bifează faptul că a făcut demersuri pentru licitarea lucrărilor de renovare la Compania Naţională de Investiţii şi că este în curs de semnare a contractului de execuţie a lucrării.

S-au făcut paşi, respectiv ridicări topografice şi studiu geotehnic pentru introducerea gazului în orașul Aleşd, o lucrare de anvergură, blocată cu mai bine de un deceniu în urmă în zona Lugaş, ca urmare a refuzului proprietarilor terenurilor să treacă prin zonă conducta de distribuţie. Introducerea gazului în Aleşd şi Aştileu ar putea fi gestionată de o asociaţie de dezvoltare intercomunitară, care s-ar putea concretiza ca urmare a întâlnirilor cu reprezentanţii Primăriei Comunei Aştileu, ai celor de la Helios SA şi ai Holcim Aleşd. Totodată, Ioan Todoca a făcut demersuri pentru iniţierea unui parc industrial.

Câştigător la PNDL

Aleşdul este unul dintre cei mai consistenţi beneficiari ai Programului Naţional de Dezvoltare Rurală. Aceasta trebuie menţionat, în condiţiile în care Ioan Todoca a candidat pe lista PNL şi s-a vorbit mult în spaţiul public despre alocarea banilor din acest program pe criterii politice, ca despre un program destinat primarilor PSD. Nu mai puţin de 10 proiecte a depus şi a câştigat Primăria Aleşd în cadrul PNDL. Majoritatea covârşitoare vizează unităţile de învăţământ. Acestea sunt: „Reabilitarea şi modernizarea creşei de cartier”, „Construcție corp nou Liceul Teoretic Constantin Şerban Alesd”, „Reabilitarea şi modernizarea Grădiniţei cu program prelungit Aleşd”, „Reabilitarea şi modernizarea Grădiniţei cu program normal nr. 3 Peştiş”, „Reabilitarea și modernizarea Grădiniței cu program normal, str. Teiului”, „Reabilitare și modernizare corp vechi Liceu Teoretic C-tin Şerban Aleşd”, „Reabilitare şi modernizare corp vechi Colegiul Tehnic Al. Roman Aleşd”, „Reabilitarea şi modernizarea Școlii Primare nr. 1, Aleşd”, „Reabilitarea şi modernizarea Şcolii Primare Pădurea Neagră”, „Extindere şi modernizare reţele de apă şi canal Aleşd”. Totodată, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Primăria Aleşd a depus şi câştigat proiectul „Creşterea Calităţii Vieţii Urbane – Amenajare Parc Arena Sportivă”. În cadrul aceluiaşi program, în stadiu de evaluare se află proiectul „Reabilitarea Cetăţii Piatra Şoimului”.

În ceea ce priveşte domeniul sănătăţii, din care primarul Todoca a plecat în administraţie, şeful Primăriei Aleşd pregăteşte un proiect ce vizează „Îmbunătăţirea parametrilor tehnici şi funcţionali ai secţiei exterioare de pneumologie – TBC, în vederea creşterii eficienţei energetice a Spitalului Orăşenesc Aleşd”. De asemenea, a fost depus la CNI un proiect de dotare a Spitalului Orăşenesc Aleşd cu un computer tomograf. Nu în cele din urmă, primarul Todoca e decis să preia clădirea fostei Bănci Agricole, care oferă o imagine neplăcută centrului oraşului, în stadiul de abandon în care se află. Montarea de semafoare este în curs de implementare, a fost introdus WI-FI gratuit în 5 localităţi, a fost reabilitat şi dotat Parcul Constantin Şerban, cel din spatele blocurilor „R”, parcul din str. Nucului, s-a finalizat emiterea titlurilor de proprietate pentru pădurile din zona Peştiş, Aleşd, se va extinde sala de sport, şi lista realizărilor din primul an de mandat continuă. Totodată, primarul Aleşdului anunţă stabilirea Zilelor oraşului Aleșd în altă locaţie şi sub un alt format. Acestea vor avea loc în perioada 19-20 august.