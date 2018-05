Program Street Food! Ofertă culinar-muzicală apetisantă în Piața Unirii

Evenimentul de la Oradea face parte din turneul culinar Street FOOD Festival – Explore a New World, care va ajunge în acest an în 11 locații din România.

Alături de bucătarii Street FOOD Festival va fi și ingeniosul bucătar Chef Foa, devenit și ambasadorul festivalului. Acesta va oferi un show culinar live și va pregăti alături de echipa de la Stradale rețete pline de savoare.

„Așa cum am făcut de fiecare dată, promitem o experiență aparte și pe această cale ținem să mulțumim celor fără de care nu am putea face acest lucru. Ne referim aici bineînțeles la autoritățile locale și la sponsorii și partenerii noștri. Totodată, începând cu acest an ne-am dorit foarte mult să tragem și un semnal de alarmă referitor la nevoia de a proteja mediul. Astfel, pe tot parcursul evenimentului vom monta 3 stații de reciclare în festival și încurajăm oamenii să le folosească. În schimbul reciclării selective, publicul va fi recompensat cu cupoane de consum în magzinele Kaufland. Ce ne mai rămâne de zis? Ne vedem, așa cum v-am obișnuit, în Piața Unirii!”, a declarat Nely Borza, Project Manager Street FOOD Festival.

De pe scena amplasată în imediata vecinătate va răsuna muzica unor trupe cunoscute în țară – byron, The Mono Jacks sau Kryptonite Sparks.

Program concerte Street Food Festival 2018

Joi, 17 mai

19:30 – Kosmic Blues

21:00 – Fameless

Vineri, 18 mai

18:00 – Dimitri’s Bats

19:30 – FUNKorporation

21:0 – The Mono Jacks

Sâmbătă, 19 mai

18:00 – Melting Dice

19:30 – Ligia Hojda

21:00 – byron

Duminică, 20 mai

18:00 – Ana and the Changes

19:30 – Kryptonite Sparks

Program Kids Zone

Joi, 17 mai

12:00 – 21:00 – Face Painting

12:00 – 21:00 – Baloane Colorate

12:00 – 21:00 – Baloane cu heliu

12:00 – 21:00 – Ateliere de creație

12:00 – 21:00 – Badminton

Vineri, 18 mai

12:00 – 21:00 – Face Painting

12:00 – 21:00 – Baloane Colorate

12:00 – 21:00 – Baloane cu heliu

12:00 – 21:00 – Ateliere de creație

12:00 – 21:00 – Badminton

Sâmbătă, 19 mai

10:00 – 21:00 – Face Painting

10:00 – 21:00 – Baloane Colorate

10:00 – 21:00 – Baloane cu heliu

10:00 – 21:00 – Ateliere de creație

10:00 – 21:00 – Badminton