Program Zilele Sfântului Ladislau 2019

SÂMBĂTĂ, 29 IUNIE

09.00–14.00 Competiție gastronomică tradițională – Degustarea aromelor maghiare

Loc: Cetatea Oradea, Curtea Palatului Princiar

Organizator: Consiliul Național Maghiar din Transilvania

Competiția gastronomică „Degustarea aromelor maghiare” a devenit un eveniment tradițional în cadrul Zilelor Sfântului Ladislau. Nici anul acesta nu va lipsi festinul de arome și, în plus, evenimentul gastronomic va avea și un scop caritabil: oferirea de burse pentru studenții Universității Creștine Partium. Peste 10 echipe – din Oradea, din regiune, dar și din Ungaria și din T ranscarpatia – vor găti mâncărurile lor tradiționale preferate sâmbătă, 29 iunie, începând cu ora 9, în curtea Palatului Princiar din Cetatea Oradea. Ce mâncăruri vor putea fi gustate nu vă dezvăluim încă, dar să știți că vor fi atât supe, cât și felul doi sau desert. Și vom prăji și un purcel de lapte. Și de această dată doritorii vor putea savura mâncărurile echipelor în schimbul unei monede Sfântulu Ladislau. O monedă = 8 lei, două monede = 15 lei, iar trei monede = 20 de lei. Ele vor fi primite de cei interesați în schimbul donațiilor. De asemenea, la fața locului va exista o cutie specială pentru donații. Sumele adunate vor fi oferite de către organizatorii Zilelor Sfântului Ladislau, sub motto-ul „Gustul carității”, studenților cu rezultate deosebite de la Universitatea Creștină Partium, Departamentul de Arte, studenți eligibili pentru bursele Educație și Creație Vizuală. Oferirea acestor burse are ca scop participarea studenților la proiecte care acoperă nu doar cadrul universitar, ci se desfășoară în contexte sociale și profesionale mai largi. Nu în ultimul rând, vă spunem că atât gătitul, cât și mâncatul cu poftă vor fi însoțite de muzică bună.

În timpul evenimentului, de la ora 11, vor cânta muzicienii de la Hollóének Hungarica, iar de la ora 13, vă va încânta Orchestra Țigănească Bihari din Debrecen.

Vă așteptăm cu mult drag!

9.30 Cântece din vechime

Loc: Parcul Cetății, Poarta de Est

Organizatori: Asociația Pro Partium, Asociația Civică Maghiară

10.00–20.00 Tradiții din mână-n mână – Târg meșteșugăresc

Loc: Cetatea Oradea, Curtea Palatului Princiar

Organizator: Asociația Agricultorilor din Valea Ierului

10.00–19.00 Demonstrații de medicină alternativă

Sfaturi, demonstrații de medicină alternativă, osteopatie, alte metode tradiționale de terapie.

Loc: Cetatea Oradea, Corpul M, la subsol

10.00 Descoperirea Palatului Princiar – Tur ghidat al Palatului Princiar și al Muzeului Cetății – în limba maghiară de la ora 10:00, în limba română de la ora 12:00

Organizator: Muzeul orașului Oradea

10.00 Întâlnirea orădenilor de pretutindeni

Loc: Cetatea Oradea, corpul M

Organizator: Asociația Pro Partium

10.00 Demonstrație de șoimărit călare și bătălie de nomazi pe cai

Loc: Parcul Cetății, Poarta de Est

Organizatori: Asociația Pro Partium, Asociația Civică Maghiară

Șoimăritul este una dintre moștenirile cele mai vechi ale maghiarimii. Șoimul simbolizează valori care conectează trecutul cu viitorul și transmite putere și armonie celor care îl admiră.

Chiar și în zilele noastre, în secolul XXI, el apără în mod natural aeroporturi, precum și stabilimente industriale și agricole împotriva stolurilor de păsări. Maghiarii din vechime vânau călare, cu ajutorul șoimilor, iar azi foarte puțini mai păstrează această tradiție. Cine va vedea pe viu demonstrațiile de șoimărit călare va înțelege de ce șoimul este unul din cele mai importante și mai vechi simboluri ale maghiarimii. Echipe participante: echipa de arcași ai Fundației Publice Turanul Maghiar – Fót, Asociația de Păstrare a Tradițiilor Pusztai Róka, Asociația Nyugati Gyepűk Pajzsa Haditorna, șoimarul călare Krekács Zoltán, Asociația Turáni Hagyományéltető – Ceglédbercel, Fehérholló Öskü și echipa de muzică veche.

10.00–17.00 Cortul Universității Creștine Partium

Loc: Cetatea Oradea

Organizator: Universitatea Creștină Partium, Nyíri Enikő

Doritorii vor putea afla mai multe despre Universitate, despre programul Erasmsus, despre învățarea continuă și alte teme conexe.

10.00–19.00 Cortul Turismului

Loc: Parcul Cetății, Poarta de Est

Primăria și Consiliul Local al orașului Vásárosnamény dorește să prezinte valoarea turistică a orașului, precum și posibilitățile oferite bicicliștilor. Orașul iubitor de oaspeți, aflat la întâlnirea râurilor Tisa, Someș și Crasna, are ca motto „ Vásárosnamény – inima Bereg-ului”, care ilustrează poziția culturală, economică și geografică a localității în cadrul regiunii Bereg. ( www.vasarosnameny.hu )

În cadrul Cortului Turismului, amplasat în Cetatea Oradea, vizitatorii vor putea savura gusturile regiunii Bereg, vor putea privi broșurile digitale ale orașului, vor primi pliante cu ce e de văzut și de vizitat în oraș.

În cort va fi reprezentat, ca și co-expozant, Hotelul și Centrul de Conferințe Fenyves, de patru stele, din localitatea Baktarólántháza, un loc care atrage atât prin serviciile sale de bună calitate, cât și prin frumusețea sa și amplasarea sa în apropiere de natură. Vizitatorii vor fi așteptați cu oferte promoționale.

În cadrul Zilelor Sfântului Ladislau se prezintă și județul Békés, prin intermediul biroului Tourinform.

„Vă invităm să ne descoperiți comorile, lumea văilor Crișurilor, posibilitățile oferite de agroturism! Vizitați-ne și băile termale! Simțiți pe propria piele beneficiile naturale în Gyula, Békéscsaba, Gyopárosfürdő, Füzesgyarmat, Gyomaendrőd, Szarvas, Tótkomlós. Județul nostru cu o mie de fețe vă oferă numeroase posibilități de deconectare: puteți înota în apele din zonă, puteți pescui, vă puteți plimba, vâsli în caiac sau canoe sau pur și simplu puteți face drumeții în valea Crișurilor. Fiți musafirii noștri, savurați experiențele oferite și bucurați-vă de ospitalitatea noastră!” – acestea sunt cuvintele cu care reprezentanții județului Békés doresc să vă atragă.

10.30–12.00 Body Art și Zumba – Gimnastică de dimineață cu Vári Nagy Mónika și cu Kovács Miklós

Loc: Cetatea Oradea, Teatrul de Vară

10.30 Yoga pentru întreaga familie

Cu instructoarea autorizată Csepregi Janka Zsófia

Loc: Parcul Cetății, Poarta de Est

11.00 Pe urmele Sfântului Ladislau în Ardeal – proiecție de film

Loc: Cetatea Oradea, corpul L

Organizator: Asociația Szent László

11:00 Vizită ghidată la Apotecha Rodia – cea mai veche farmacie din Oradea

Vizita ghidată în limba maghiară va începe la ora 11, iar cea în limba română va începe la ora 13.

Numărul maxim de vizitatori/grup: 30.

Locul, aflat în proprietatea Episcopiei Romano-Catolice Oradea, este cea mai veche farmacie a orașului, care a avut această funcțiune timp de aproape 250 de ani – una dintre capodoperele istoriei farmaceutice ale oraşului Oradea. Vizitatorii vor putea admira vasele și recipientele farmaceutice vechi, instrumentele vechilor farmaciști, mobilierul original, restaurat al oficinei, frescele vechi, conservate, de pe tavan, picturile murale, precum și o colecție cu 1.500 de obiecte, realizată cu ajutorul comunității.

Organizator: Biroul de Turism Religios al Episcopiei Romano-Catolice Oradea

11.00 Demonstrație de arme și de lupte călare

Loc: Parcul Cetății, Poarta de Est

Organizatori: Asociația Pro Partium, Asociația Civică Maghiară

Luptătorii vor prezenta armele, armurile, tehnicile de luptă din secolul X și vor reconstitui astfel

de lupte în confruntări individuale și de grup.

11.00 Concert Hollóének Hungarica

Loc: Cetatea Oradea, Curtea Palatului Princiar

Organizator: Asociația Szent László

11.00 Activități pentru mame și copii cu vârsta de până la 3 ani

Sub coordonarea lui Sziraczki Katalin

Loc: Parcul Cetății, Poarta de Est – Cortul Mama și bebelușul

11.00 Se prezintă Punctul Poveștilor Populare din cadrul Centrului Cultural Debrecen

de la ora 11 și de la ora 14 – depănare de povești populare

de la orele 11.20 și 14.20 – realizare de păpuși și jocuri de îndemânare

de la ora 13 și de la ora 16 – să împletim, să frământăm, să cioplim! Activități meșteșugărești din materii prime naturale

Loc: Parcul Cetății, Poarta de Est – Cortul Punctul Poveștilor Populare

11:00 Escaladă care trece peste granițe și limite

Loc: Parcul Cetății, Poarta de Est

Organizator: Clubul Sportiv și Sala de Escaladă Gecko

Haide și tu să vezi că ești priceput fără limite! Te așteptăm să îți testezi aptitudinile. Haide la sală și fă-ți noi prieteni!

Finanțator: Programul Interreg V-A România-Ungaria

11.30–12.00 Fragmente din povestea-spectacolul „Túl a Maszat-hegyen” / „Dincolo de Muntele

Mânjit” – 15 copii vor urca pe scenă în cadrul programului Teatru în școală, școală în teatru.

Interpreți: Trupa de Teatru Lilliput, regizoare: Bartal Kiss Rita.

Loc: Parcul Cetății, Poarta de Est

Organizator: Fundația Partitipatio

12.00 NiaTánc – Dans și mișcare cu Szabó Andrea

Loc: Cetatea Oradea, Curtea Palatului Princiar

Organizator: Fundația Partitipatio

12.00 Demonstrație de luptă pedestră

Loc: Parcul Cetății, Poarta de Est

Organizatori: Asociația Pro Partium, Asociația Civică Maghiară

12.00–17.00 Activități de lucru manual

Loc: Parcul Cetății, Cortul Meșteșugăresc

• Activități de terapie prin artă pentru copii cu vârste între 6 și 12 ani, susținute de psiholoaga Bencze Blanka

• Împâslire, realizare de bijuterii, împletituri, decorare de articole din piele – activități sub coordonarea Asociației Aranykapu

• Activități sub coordonarea cercetașilor: cum aprinzi un foc, cum faci un nod solid, bazele acordării primului ajutor și multe alte activități și jocuri pentru copii cu vârste între 8 și 14 ani.

• realizarea de obiecte de decor prin tehnica specială cu fâșii de hârtie (quilling)

• activități sub coordonarea Serviciului Internațional de Salvare a Copiilor

• împletituri, realizarea de obiecte din cârpe, croșetat, realizare de felicitări, totul sub coordonarea unor meșteșugari din Transcarpatia

12.00 Yoga pentru gravide

Mișcare recomandată începând cu săptămâna 13 de sarcină – pregătește corpul pentru o naștere mai ușoară. Să aduceți cu voi haine lejere și apă.

Activitate coordonată de Hoffmann Kinga, mamă a doi copii, instructor de yoga pentru gravide

Loc: Parcul Cetății, Poarta de Est

12.30 Arhitectul Vágó József, Școala de Poliție și orașul ideal – prezentare realizată de Zuh Deodáth, specialist în istoria filosofiei și istoria ideilor (MTA BTK Institutul de Filosofie, Budapesta)

La cerere, în cadrul evenimentului se va realiza un rezumat al prezentării în limba română și/sau engleză

Loc: Cetatea Oradea, Corpul I

Organizator: Asociația Szent László

Prezentarea are mai multe obiective:

• pe de o parte reașezarea lui Vágó József în contextul stabilit în anii 1910 de realizările economice, sociale și arhitecturale,

• pe de altă parte, prezentarea dorește să obțină mai mult. Școala de Poliție (actualul sediu al Universității din Oradea) este vestitorul planurilor și concepției ulterioare ale lui Vágó pe tema orașului ideal. Dat fiind faptul că aceste planuri și viziuni s-au realizat doar parțial sau nu s-au realizat deloc, putem spune că Oradea găzduiește cea mai închegată realizare artistică a lui Vágó.

13.00 Muzică pentru un prânz delicios – Orchestra Țigănească Bihari (Debrecen)

Loc: Cetatea Oradea, Curtea Palatului Princiar

Organizator: Asociația Szent László

13.00 3 purceluși și Casa Iepurașului – teatru de păpuși în 15 minute

Va interpreta trupa de teatru de păpuși Szivárvány

Loc: Parcul Cetății, Poarta de Est podium

Organizator: Biroul Turistic din Vásárosnamény

14.30 Cântece din vechim

Loc: Parcul Cetății, Poarta de Est

Organizatori: Asociația Pro Partium, Asociația Civică Maghiară

15.00 Demonstrație de șoimărit călare și bătălie de nomazi pe cai

Loc: Parcul Cetății, Poarta de Est

Organizatori: Asociația Pro Partium, Asociația Civică Maghiară

16.00 Concert de muzică veche – Kájoni Consort

Loc: Biserica din Cetatea Oradea

Organizator: Asociația Szent László

Grupul de muzică veche Kájoni Consort s-a format în 1988 și cântă melodii vocale și instrumentale din perioada Renașterii și barocului timpuriu. Pe lângă acestea, ei cântă și melodii ale unor compozitori ardeleni, dar și melodii culese și arhivate de Ioan Căianu. Kájoni Consort au concertat adesea atât în România, cât și în străinătate.

Concertul are loc și cu o ocazie specială: se împlinesc 390 de ani de la nașterea I oan Căianu/Kájoni János/Ioannes Caioni – un călugăr franciscan din Transilvania, constructor și reparator de orgi, culegător de folclor, gânditor de anvergură renascentistă în plină epocă a Barocului.

16.00 Așa să facem cu toții! – activități, alături de Iván Enikő, pentru mame și copii de până la 3

ani, cu dans și cântece

Loc: Parcul Cetății, Poarta de Est – Cortul Mama și Copilul

17.00 Concert pentru copii al trupei Misztrál

Loc: Cetatea Oradea, Curtea Palatului Princiar

„E atât de bine să fii copil… chiar și dacă creștem încet-încet”, spun membrii formației Misztrál din Ungaria, care vor susține în cadrul Zilelor Sfântului Ladislau un concert pentru copii cu titlul Álomkófic.

„De ani de zile ne pregăteam să scoatem pe piață un album pentru copii în care versurile se îmbină cu melodiile, melodiile se îmbină cu copiii și astfel poezia poate deveni, pe nesimțite, parte din viața lor. Melodiile le-am scris din suflet pentru copii mici de tot, pentru școlari mici, pentru școlari mai mari, pentru adolescenți și pentru toți cei care simt în ei înșiși diversitatea lumii care ne înconjoară”, detaliază muzicienii.

17.30 Concert Plânge taragotul – de la Sfântul Ladislau la Rákóczi și mai departe – bucăți muzicale maghiare

Vor interpreta: Cvartetul de Taragot Gregus și Váradi Dalnokok

Loc: Cetatea Oradea, Teatrul de Vară

Organizator: Váradi Dalnokok, Asociația Szent László

17.30 Demonstrație de arme și de lupte călare

Loc: Parcul Cetății, Poarta de Est

Organizatori: Asociația Pro Partium, Asociația Civică Maghiară

18.30 Demonstrație de luptă pedestră

Loc: Parcul Cetății, Poarta de Est

Organizatori: Asociația Pro Partium, Asociația Civică Maghiară

19.00 Concert cu muzică veche

Organizatori: Asociația Pro Partium, Asociația Civică Maghiară

19.00 Concert Neonhal

Loc: Cetatea Oradea, Curtea Palatului Princiar

Organizator: Asociația Szent László

Melodiile artiștilor de la Neonhal/Peștele-neon vorbesc despre relația omului cu Dumnezeu, despre ajungerea la credință, despre credința trăită în viața de zi cu zi. Stilul trupei îmbină rockul anilor ’60 cu blues-ul și cu pop-ul.

Mesajul formației este că, deși ne deosebim în multe privințe, cu toții „suntem în aceeași barcă”. De altfel, și motto-ul lor este unul acvatic: „Înoată împotriva curentului!”.

19.00 Degustare cu Producătorul de vin al Anului – Balla Géza!

Loc: Cetatea Oradea, Corpul L

Organizator: Vinoteca Vura

„…dă scânteie iubirii, aripi gândurilor, flacără călăuzitoare prieteniei”, conform specialistului Dr.Csávossy György. Dr. Balla Géza este primul producător maghiar de peste hotare care a câștigat titlul de Producătorul de Vin al Anului în Ungaria – cel mai important titlu de acest fel din țară. Vinuri care vor fi degustate: Frizzy 2018, Sauvignon Blanc 2018, Furmint 2016, Cadarca 2017, Fetească Neagră 2017, Cadarca 2016, Fetească Neagră – Cabernet Franc.

Numărul locurilor este limitat, astfel că rugăm doritorii să se înscrie la numărul de telefon 0755.119.958.

Prețul participării la degustare: 60 de lei.

19.30–21.00 Concert Péterfy Bori & Love Band

Loc: Cetatea Oradea, scena mare

Organizator: Asociația Szent László

Succesul formației Péterfy Bori & Love Band se datorează creativității muzicale a artiștilor, concertelor lor dinamice și hiturilor melodioase. Trupa s-a format în 2007 și în același an a apărut primul lor album – fără titlu, care a devenit disc de aur și apoi de platină.

Până azi, melodiile de pe primul album sunt cele mai fredonate. Între hiturile trupei, mai vechi și mai noi, se numără Hajolj bele a hajamba/Apleacă-te în părul meu, Vámpír/Vampir, Délelőttök a kádba/Până-mese în cadă, Ópium/Opium, Téged nem/Pe tine nu.

21.30–23.00 Concert Ocho Macho

Loc: Cetatea Oradea, scena mare

Organizator: Asociația Szent László

O întâlnire reușită între reggae, ska, punk și latino, trupa Ocho Macho a fost înființată în 2003 și a câștigat, de-a lungul anilor, premii importante. Muzicienii au urcat pe scenă la cele mai importante festivaluri din Ungaria, dar și la festivaluri internaționale ca VOLT sau Sziget. În cadrul Sziget, Ocho Macho a urcat pe scenă chiar înaintea lui Robbie Williams. Hiturile formației includ Jó nekem/Mi-e bine, El mundo fantastico/Lumea fantastică, Pancho, Képzeld el másképp/Imaginează-ți altfel (feat. Kowalsky) Pentru artiști, iubirea primită de la public și felul în care se simte el e cea mai importantă. „Pe noi ne bucură dacă oamenii se pot relaxa pe muzica noastră, e important să ne distrăm, să ne simțim bine împreună. Tocmai de asta ne numim concertele antidepresive eficiente – oferim și primim multă bucurie și iubire – e o situație win-win”, detaliază Kirchknopf Gergő, vocalul trupei.