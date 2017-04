Proiect al DGASPC Bihor pentru tinerii din zona Marghita

Valoarea fondurilor alocate proiectului se ridică la 1.524.149,87 lei, din care 1.295.527,39 lei reprezintă finanțarea grantului SEE, respectiv 228.622,48 lei reprezintă cofinanțarea publică. Proiectul este derulat in cadrul Mecanismului financiar al Spațiului Economic European (SEE) 2009 – 2014, Programul RO10 – Copii si tineri aflați în situație de risc inițiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităților naționale şi pentru promovarea incluziunii sociale.

În intervalul martie 2015- martie 2017, au fost realizați următori indicatori: 240 de tineri aflați in situație de risc au fost selectați ca beneficiari direcți ai proiectului, au fost înființate 4 facilitați sociale pentru acești beneficiari, 30 de părinți/tutori au beneficiat de sprijin prin susținerea unor ședințe de consiliere, 40 de specialiști au participat la cursuri de perfecționare , 240 de beneficiari au fost sprijiniți în căutarea unui loc de munca prin consiliere si orientare vocațională, 130 de beneficiari direcți ai proiectului au urmat cursuri de calificare de nivel 1 si 2, a fost elaborate un ghid de bune practici, 6 tineri din sistemul de protecție sociala au fost incluși într-un program de dezvoltare a deprinderilor de viața independente.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a FRDS şi a Granturilor SEE 2009 – 2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor.

