Promotor al patrimoniului etnografic

Ajunsă la a VIII-a ediţie, competiţia a fost împărţită pe două secţiuni: fotografie etnografică şi film etnografic, la ea participând concurenţi din toate colţurile ţării.

Organizatorul – Serviciul Cercetare, Conservare şi Valorificare a Tradiţiei Populare din cadrul Centrului Cultural „Dunărea de Jos” – şi-a propus să valorifice şi să evidenţieze patrimoniul cultural, prin intermediul fotografiilor şi al filmelor cu tematică etnografică.

Dacă la ediţia precedentă Petrila a obţinut locul I, în acest an artistul orădean a obţinut locul II pentru două imagini realizate în Maramureş.

Univers rural

Colaborator al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Bihor, Gheorghe Petrila încearcă, prin imaginile sale, să reconstituie un univers rural. Cu toate că nu se simte apreciat în judeţul său, artistul orădean va continua să acorde o atenţie aparte culturii materiale şi spirituale din Transilvania rurală. E modul său de a contribui, prin imagini, la păstrarea identităţii naţionale şi la transmiterea valorilor culturale româneşti viitoarelor generaţii.

„Sunt onorat că munca mea de fotograf e recunoscută în alte părţi. E regretabil că nu e apreciată la mine în judeţ. Din anul 2012, eu m-am axat pe acest gen de fotografie şi am simţit, pe alocuri, că unii dintre colegii din cercurile pe lângă care activez sunt sceptici. Ba chiar privesc oarecum ciudat această abordare a mea.

Cu toate acestea, eu voi continua să valorific acest domeniu. E fascinant să culegi mărturii ale civilizaţiei tradiţionale specifice spaţiului românesc – oamenii în mediul lor natural, mediul rural, comunităţi relativ izolate. În anii trecuţi am fotografiat Maramureşul şi Bistriţa-Năsăud, dar din acest an am început să colind şi Bihorul”, a mărturisit Gheorghe Petrila.