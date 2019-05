Protest la statuia lui Mihai Viteazul

Lucrările pentru mutarea statuii lui Mihai Viteazul au fost oprite, ieri dimineaţă, de prezenţa la faţa locului a colonelului (r) Constantin Moşincat şi a generalului (r) Mihai Lungu, secretar respectiv preşedinte onorific ai Asociaţiei Culturale Mihai Viteazul. În 1992, aceasta a adunat de la cadrele militare banii, a realizat şi amplasat statuia ecvestră Mihai Viteazul din Piaţa Unirii.

Cei doi sunt revoltaţi că, în ciuda demersurilor pe care le-au făcut în ultimii ani, administraţia Bolojan a accelerat, zilele acestea, intervenţia pentru strămutarea statuii.

De altfel, în a doua parte a acestei luni, până în 23, locul central al Pieţei Unirii ar urma să fie ocupat de o statuie ecvestră a Regelui Ferdinand, ambiţie personală mai veche a primarului Ilie Bolojan.

În proces

Reprezentanţii Asociaţiei susţin că demersul administraţiei locale ar fi ilegal câtă vreme conflictul nu a fost tranşat în justiţie. Asta cu atât mai mult cu cât municipalitatea nu este deţinătoare de drept a statuii, ci Asociaţia. Hotărârea de consiliu local referitoare la mutarea statuii pe platoul din Centrul Civic, rebotezat după numele voievodului, a fost votată anul trecut în mai şi contestată în Contencios administrativ. Constantin Moşincat spune că anul trecut, a obţinut şi un punct de vedere de la Prefectură. „Este ilegală mutarea pentru că în 2018, eu în şedinţă am expus aceste argumente apoi, după votare, am atăcat hotărârea cu plângere la Contenciosul administrativ. Primăria şi-a menţinut punctul de vedere. Am trimis acţiunea, spre ştiinţă, Prefecturii care, în 20 noiembrie 2018, mi-a răspuns textual că hotărârea nu poate produce efecte juridice.

Am făcut adresă primarului să oprească lucrarea până la soluţionarea procesului. Nu s-a întâmplat asta”, reclamă col. (r) Moşincat.

De altfel, conform Eugeniei Borbei, şefa Direcţiei Juridice din Primărie, „azi a intrat acţiunea Asociaţiei”. Cu alte cuvinte, acţiunea în justiţie curge de azi. Despre obligativitatea de a opri lucrarea, directoarea susţine că aceasta nu există câtă vreme HCL nu este suspendată de instanţă. „Ne vom judeca”, e concluzia sa. Miza procesului rămâne una de prestigiu, din moment ce macaraua care-l va sălta pe Mihai Viteazul cu cal cu tot de pe piedestalul supradimensionat e aşteptată marţi la prima oră.

Istoria recentă…

Constantin Moşincat a expus şi o scurtă istorie a modului în care Mihai Viteazul a apărut în Piaţa Unirii din Oradea. „În 1992 s-a luat iniţiativa şi s-au strâns fonduri private pentru realizarea acestui obiectiv cultural numit statuia ecvestră Mihai Viteazul, amplasată definitiv în Piaţa Unirii din Oradea”, spune el, insistând că, la vremea respectivă au fost parcursă toată birocraţia necesară, cu toate autorizaţiile şi avizele necesare, obţinute atât local cât şi de la ministerele de resort. Realizatorul statuii a fost contractat prin Uniunea Artiştilor Plastici şi, spune fostul ofiţer ca pentru a apăra lucrarea din punct de vedere artistic, a fost vizionată şi aprobată de specialişti la toate fazele. „S-a făcut contract cu Astra Vagoane Arad, care a turnat şi cizelat statuia şi a asistat la turnarea ei. Toate costurile au fost suportate de Asociaţia Culturală Mihai Viteazul. 25 de ani a existat aici iar apoi i-a venit cuiva o idee foarte drăguţă să plimbe statuile. A plimbat statuia Gojdu, s-a ales praful de ea. Asta înseamnă inclultură, sau cultură politică băgată cu cizma, ca pe vremea sovieticilor şi pe vremea lui Mao, în China. Asta se întâmplă când politicul se amestecă într-o lucrare de artă”, spune gradatul, contestând, la rândul lui, decizia arhitecturală a amenajării centrului la început de secol – „Ansamblul Duiliu Marcu se încadrează ca dracu’ în această piaţă dar, în fine, aşa s-a statornicit în 1924 când s-a aplasat statuia evcestră a lui Ferdinand aici. Disputa despre cine a fost întâiul sau mai îndreptăţit nu se justifică, eu îi iubesc pe amândoi deopotrivă. Nu este normal să vii acum şi să dai jos. O minte bolnavă decide acum să-l ia pe dânsul jos şi să-l ducă în altă parte”.