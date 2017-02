Protestul CET continuă și după întâlnirea angajaților cu managerul

Vineri dimineața, după o întâlnire cu managerul Termoficare, Stănel Necula, angajații au refuzat din nou să intre la muncă și se află în fața sediului.

Întâlnire cu jandarmii

Unul dintre reprezentanții angajaților CET, Cornel Fofiu, prezent la întâlnirea cu managerul Stănel Necula, ne-a spus că au fost așteptați în birou cu jandarmii. „Când am ajuns la discuții erau de față și trei jandarmi, ulterior aceștia au ieșit din încăpere”. Angajații CET spun că nu vor mai intra la lucru doar dacă vor primi o mărire de salar de 20%. Printre cerințele angajaților se numără subvenții de energie electrică și termică și creșterea valorii bonurilor. „Dorim să avem un ajutor de energie electrică și termică și valoarea bonurilor de masă să fie ridicată la nivelul maxim de 15 lei”.

De cealaltă parte, managerul Termoficare, Stănel Necula, și-ar dori ca angajații să se așeze la masă pentru negocieri.

„Am avut o întâlnire la 8 dimineața cu o delegație a protestatarilor. Am încercat să căutăm soluții, am lămurit aspectele care i-au scos în stradă, iar în final, la presiunea colegilor, au solicitat o creștere salarială majoră și bonusuri suplimentare: curent gratuit 300 kw/angajat și transport gratuit. Nu am avut timp să reacționez pentru că s-au ridicat și au plecat. Aș fi preferat să continuăm negocierile și să ajungem la un acord comun”.

De 30 de ore la lucru

Pentru că nu a avut cine să îi înlocuiască, muncitorii care au intrat joi în schimbul de dimineața se află încă în centrală. Aceștia sunt obligați prin fișa postului să nu își părăsească locul de muncă până ce nu sunt înlocuiți de următorul schimb.

„Sper ca o parte din cei care sunt în stradă să înțeleagă că și colegii lor lucrează de 30 de ore și trebuie înlocuiți. Aceștia s-au odihnit cu rândul azi noapte”, declară Necula.

Protestatarii din stradă precizează însă că mențin legătura cu cei „blocați” la lucru și că aceștia sunt de partea lor. „Ne-au transmis să continuăm protestul pentru că ei nu ne vor preda schimbul”.

„O situație de criză”

Referitor la cerințele angajaților, managerul Termoficare afirmă că acestea nu pot fi îndeplinite toate pentru că nu sunt prevăzute pe buget. „Putem vorbi despre niște corecții financiare, acolo unde este cazul. Niște reglaje au fost făcute odată cu creșterea salariului minim pe economie, iar contractele urmează să ajungă la muncitori, pentru a fi semnate, în următoarele zile”.

Greva muncitorilor a dus la oprirea de instalații în vechea centrală, însă Necula asigură că cetățenii Oradiei nu vor fi afectați. „Cazanul C1 si turbina T1, cele mai mari consumatoare de resurse umane, au fost oprite. Nu este o chestiune care să afecteze populația deoarece vom crește presiunea pe CAF-urile din centrala nouă. Este o situație de criză, complicată, însă avem încredere că putem găsi soluții.”

„Să vină Bolojan”

Pentru că simt că nu pot rezolva situația cu managerul Termoficare, protestatarii solicită să discute cu primarul Ilie Bolojan. În cursul dimineții de vineri aceștia au dorit ca primarul i-a legătuara cu edilul, însă li s-a transmis că acesta se află la București.