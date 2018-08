PSD Oradea: ba să demisioneze din Primărie vinovații de prejudicii

La finalul lunii trecute, ieșit în conferință de presă la sediul PNL, Ilie Bolojan cerea demisia sau demiterea directorilor direcțiilor din CJ Bihor, Fenesi Tibor (DSC) și Poti Csaba (DDIP), pentru neregulile descoperite de Curtea de Conturi. Ținta predilectă a liberalului a fost președintele CJ, Pasztor Sandor, acuzat că drenează banii spre „mașinăria UDMR”.

Miercuri, doi dintre consilierii locali ai PSD, Adrian Negrea și Liviu Popa Sabău, au ținut să dea o replică la acuzele liberale, citând din raportul întocmit de Curtea de Conturi în urma controlului din Primărie.

Cei doi au început prin a remarca întârzierea cu care executivul local a pus la dispoziția Consiliului Local raportul Curții de Conturi și faptul că nu li s-a oferit decât decizia Curții și nu raportul complet.

Conform cutumei, Curtea de conturi își grupează imputările ca „abateri” și ca „prejudicii”.

„Anual, municipiul Oradea majorează taxele și impozitele locale care, apropo, sunt mult mai mari decât cele din regiune și mult peste cele din Cluj, Arad sau Timișoara, unde sunt edili liberali. În acest context, observăm că sunt abateri cuantificabuile de zeci de mii de lei. Asta denotă o incapacitate de gestionare în evidențierea și urmărirea taxelor și impozitelor locale”, consideră Negrea.

El a insistat pe neevidențieri de străzi, alei, accese, parcări, pasaje supraterane, care „din punctul meu de vedere sunt de valoarea a milioane sau zeci de milioane de lei”. „Asta depășește cu mult cele 2,5 milioane de lei abateri constatate la Consiliul Județean. E destul de interesant cum cineva vine și face anumite acuzații, cineva care, la rândul său are probleme din punct de vedere al Curții de Conturi. Acel cineva nu are ascendentul moral să vină să arate cu degetul spre alții care greșesc. Atâta timp cât se greșește la Primăria Oradea nu mi se pare moral sau etic să acuzi alte instituții că au greșit. Dacă ar avea abateri și prejudicii zero, avea și ascendentul moral să arate cu degetul spre alte instituții”, acuză Negrea.

Prejudicii

Sabău Popa a trecut apoi la categoria „prejudicii”, cele cauzatoare de pagube cuantificabuile. A punctat decontarea dublă a serviciilor de salubrizare în aceeași perioadă, locație și pentru aceeași suprafață. Suma plătită nejustificat către RER Ecologic a fost de 84.700 de lei.

Cel mai mare prejudiciu constatat de Curte a fost de peste 374 mii lei, în beneficiul Luxten SA. Primăria i-a acceptat la plată decontări mai mari față de lucrările efectuate, în cuantum de 374.555 lei.

„Prejudiul se compune din aplicări eronate a prețurilor de consum, deocontări de materiale care nu au fost puse în operă și utilizarea unor prețuri mai mari la materiale și utilaje față de cele din studiile de fezabilitate”, spune Sabău.

La Aquaparkul Nymphaea, Curtea de Conturi a constatat cantități de materiale nesolicitate, plătite cu peste 44.000 lei.

Lucrările de la o serie de școli și licee, precum Aurel Lazăr, Iosif Vulcan sau Fr. Schiller, au fost plătite în plus față de lucrările prestate, cu sume cuprinse între 2.500 lei și 3.500 lei. Curtea a constatat și că s-a greșit în calcularea salariilor personalui din creșe și grădinițe.

„Aceste lucruri au fost însușite de executanții lucrărilor și de către beneficiar, nu au fost contestate. Suma totală a perejudiciului este de 512.827 lei. E ciudat că vedem aceleași două companii care beneficiază de majorări de tarife sau concesiuni, au beneficiat și de aceste greșeli aducătoare de prejudicii”, observă pesedistul.

El insistă că prejudiului total este cel mai mare din județul Bihor, mai mare decât al CJ, apreciază Sabău.

„Eu cred că e foarte greu să decontezi lucrări nereale sau să accepți la plată materiale care nu s-au pus în lucrare. Nu poți fi de vină pentru că un ong a primit cofinanțarea de la o altă primărie, pentru că nu ai niciun cadru legal pentru a verifica partea de cofinanțare a unui proiect”, insistă el, în tentativa de a disculpa Consiliul Județean.

În concluzie, cei doi au cerut, la rândul lor, demisiile directorilor în subordinea cărora s-au cauzat prejudiciile. Direcția Tehnică e condusă de Mircea Ghitea și Lucian Popa conduce Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Raportul Curții de Conturi se află pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local, de azi.

Atacă regulamentul de clădirilor prea joase

Cei doi au mai anunțat că vor sesiza Prefectura în legătură cu Regulamentul privind aplicarea unor cote adiționale de impozitare pentru clădirile care nu respectă încadrarea în frontul stradal construit și/sau regimul de înălțime stabilit, pe care îl consideră ilegal, pentru că încalcă dreptul la proprietatea privată.

De altfel, acesta este repus în dezbatere publică pe site-ul Primăriei, fără o dată anume ca termen limită sau fără vreun criteriu de admitere a observațiilor, mai ales că regulamentul a fost deja aprobat în Consiliul local.