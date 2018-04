Punte de legătură între Oradea şi Chişinău

Încep aceste rânduri prin a vă reaminti cuvintele înălţătoare ale regelui întregitor Ferdinand I: ,,Nu zidurile fac o școală, ci spiritul ce domnește într-însa”. Aceste cuvinte nu au fost alese la întâmplare, scrise doar ca să dea savoare articolului, ci ele reprezintă ceea ce am trăit noi, familia lăzăristă, în marea familie a românilor din afara graniţelor, timp de câteva zile pe teritoriul dintre Prut şi Nistru, în frumoasa noastră Basarabie. Am avut ocazia ca, între 25 -29.03.2018, să ne aflăm, noi, cei de la Liceul Teoretic „Aurel Lazăr” din Oradea, pe pământul românesc al străbunilor noştri, în Basarabia, cu ocazia zilei de 27 martie, într-un schimb de experienţă cu Liceul Teoretic „Spiru Haret” din Chişinău.

A fost o lecţie de demnitate naţională, de regăsire a identităţii noastre naţionale, de trăire la maximum a unor clipe de neuitat, din care ambele părţi am avut de învăţat de la celălalt că, indiferent de graniţele trasate mai mult sau mai puţin artificial între români, fraţii au acelaşi sânge, iar ca români, vom purta şi vom duce mai departe acest nume atâta timp cât vom dăinui.

Icoana sufletului

Prin prezenţa noastră în Basarabia ne-am amintit pentru câteva zile că o icoană a sufletului nostru, păstrată într-un colţ al acestuia, este să fii român, să nu îţi uiţi identitatea naţională şi că lacrimile vărsate de-a lungul timpului sunt cele care vindecă şi iartă ceea ce alţii au făcut doar pentru a deţine controlul la un moment dat.

Am călcat pe pământ românesc într-o zi măreaţă, cea a centenarului Marii Uniri. Am râs, am plâns împreună şi ne-am bucurat de oportunitatea pe care am avut-o ca, la ceas aniversar, o dată în viaţă, să sărbătorim măreţul act al Unirii de la 1918.

Schimbul de experienţă este una dintre activităţile cuprinse în proiectul intitulat generic „Punţi peste timp, Oradea-Chişinău. 1918-2018”, cofinanţat de Primăria Municipiului Oradea, la care au luat parte deopotrivă elevi şi profesori, precum şi alte oficialităţi ale judeţului Bihor. Coordonatorii proiectului, prof. Ghiurcuţa Livia şi prof. Bubela Carmen, s-au bucurat de contribuţia directă a d-lui director al L.T. „Aurel Lazăr”, prof. Tirla Gheorghe, profesor de limba şi literatura română, prof. Zopota Ciprian, profesor de istorie şi geografie, inspector la ISJ Bihor, a d-nei Sopota Daniela, a d-lui informatician Hanga Ovidiu, reprezentant al Primăriei Municipiului Oradea, consilier pe problemele centenarului, Morar Grigore, reprezentantul Societăţii Cultural-Patriotice „Avram Iancu”, d-lui Bartoş Grigore, precum şi a celorlalţi membri ai delegaţiei. Ne plecăm frunţile în faţa domniilor lor şi le mulţumim de susţinerea în acest demers educaţional pe care l-am întreprins.

Dacă ziua de 26 martie 2018 a fost una de cunoaştere a celor două instituţii de cultură, iar finalul său a fost încununat de succes, prin vizitele de la muzee şi de la Sala Sfatului Ţării din Chişinău, unde a fost votată Unirea Basarabiei cu România la 1918, şi întâlnirea cu reprezentanţii Primăriei din Chişinău, a doua zi, 27 martie 2018, a fost, cred, de departe, cea mai emoţionantă zi. Am participat la orele programate de cei de la Liceul Teoretic „Spiru Haret”, cărora le mulţumim pe această cale, am fost parte integrantă a atelierelor de lucru pe domenii precum artă, fotografie, literatură şi etnografie, şi totodată am învârtit Hora Unirii românilor de pretutindeni, am prezentat un spectacol de suflet pentru sufletele altor români, de înaltă ţinută istorică şi naţională, şi ne-am deplasat la Parlamentul Republicii Moldova, unde grupul-ţintă al instituţiei noastre a şocat prin maturitatea de care a dat dovadă, mai ales prin întrebările şi preocupările pe care tinerii zilelor noastre le au.

Ne-am demonstrat încă o dată, dacă mai era nevoie, că „școala este locul în care nu putem şi nici nu trebuie să învăţăm totul. Dar unde va trebui să învăţăm, să apreciem, să acceptăm şi să ne asumăm, dacă este cazul, provocările cu care ne confruntăm zi de zi”.

Prof. Livia Ghiurcuța