Raliul Carpaţi Retro, în judeţul Bihor

Cea de-a XIX-a ediţie a Raliului de regularitate Carpaţi Retro va avea loc la Oradea, în perioada 31 august – 2 septembrie 2018. „Acest raliu, organizat de Retromobil Club România, se desfăşoară în fiecare an într-o altă locaţie din ţară. Am solicitat conducerii clubului ca ediţia din acest an s-o organizăm în Bihor. Ne aşteptăm la echipaje din toată ţara. Până în prezent, la competiţie s-au înscris 31 de maşini”, ne-a declarat Otto Rencsik, reprezentantul pe Bihor al Retromobil Club România. Evenimentul este organizat în colaborare cu Consiliul Judeţean Bihor prin Agenţia de Management al Destinaţiei (AMD) Bihor, care contribuie cu 25.000 de lei.

Desfăşurare şi descriere

Date despre raliu au fost oferite în cadrul unei conferinţe de presă desfăşurate la Teatrul Regina Maria din Oradea, la care au participat Pasztor Sandor, preşedintele CJ Bihor, Otto Rencsik şi Ovidiu Gherman, preşedintele, respectiv vicepreşedintele filialei Bihor al Retromobil Club România, Florin Bonca, primarul Comunei Roşia şi Banto Norbert, directorul AMD Bihor.

„Este un prilej pentru noi şi pentru localitatea noastră de a ne promova şi de a ne consolida un loc pe harta turistică a judeţului, a României şi, de ce nu, a Europei, pentru că tot mai mulţi turişti ne vizitează. Evenimentul face parte dintr-o salbă de evenimente ce se desfăşoară la Roşia: 19 august «Festivalul viorii cu goarnă»; Raliul Carpaţi Retro; «Straiţa plină» – în prima duminică din octombrie”, a precizat primarul de Roşia, Florin Bonca.

Evenimentul se va desfăşura pe parcursul a trei zile. Vineri, 31 august, va avea loc etapa I pe traseul Piaţa Unirii din Oradea – Sălacea (circa 100 km), cu sosire la Conacul Komaromi din Otomani, unde se va lua masa de prânz. Etapa a II-a va avea loc în aceeaşi zi pe traseul Sălacea – Oradea.

Etapa a III-a a raliului se va desfăşura sâmbătă, 1 septembrie, pe traseul Oradea – Roşia, circa 110 kilometri, iar etapa a IV-a pe traseul Roşia – Cetatea Oradea. Tot sâmbătă va avea loc etapa a V-a, între Cetatea Oradea şi Piaţa Unirii. Cina oficială şi decernarea premiilor vor avea loc, de asemenea, sâmbătă, la Hotel Ramada. Duminică, participanţii la raliu vor avea un program de vizitare a Oradiei.

Etapele însumate ale Raliului Carpaţi Retro 2018 măsoară 385 de kilometri.

Potrivit regulamentului, clasificarea în cadrul evenimentului nu se bazează pe viteza maximă sau timpii cei mai scurţi, ci pe respectarea de către fiecare echipaj a vitezei medii impuse. Viteza medie la eveniment nu va depăşi 50 km/oră pe drumuri naţionale şi judeţene sau 80 km/oră pe autostrăzi şi drumuri închise circulaţiei.

Vehiculele participante la competiţie trebuie să fie în stare tehnică perfectă, să posede ITP şi RCA.

Opt categorii

Ovidiu Gherman a oferit detalii despre categoriile raliului cât şi despre automobilele înscrise până în prezent. Raliul se va desfăşura pe opt categorii, în funcţie de anul de fabricaţie al vehiculelor, conform FIVA (Federation Internationale des Vehicules Anciens – Federaţia Internaţională a Vehiculelor Vechi). Cele mai vechi vehicule, fabricate până pe 31 decembrie 1904, urmează să fie înscrise în categoria A (Ancester). Urmează categoria B (Veteran) – maşini fabricate între 1 ianuarie 1905 şi 31 decembrie 1918, categoria C (Vintage) – 1 ianuarie 1919 – 31 decembrie 1930, categoria D (Post Vintage) – 1 ianuarie 1931 – 31 decembrie 1945, categoria E (Post War) – 1 ianuarie 1946 – 31 decembrie 1960, categoria F – 1 ianuarie 1961 – 31 decembrie 1970, categoria G – 1 ianuarie 1971 – 31 decembrie 1980, categoria H – 1 ianuarie – 1981 şi limita de 30 de ani vechime.