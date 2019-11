Reacții PSD Bihor: fericiți că au intrat în turul 2, dar nemulțumiți de procentaj

„Rezultatul este unul pozitiv în sensul în care vom lupta în turul 2 pentru alegerile prezidențiale. Pe de-o parte, presedintele Iohannis care se aștepta la peste 50%, nu și-a obținut nici măcar 40%, iar Dan Barna este cu mult sub scorul USR de la alegerile europarlamentare. Am demonstrat că după alegerile europarlamentare, PSD și-a revenit și este pe un trend crescător. Lucru care-l vom reconfirma și-n turul 2. Cei care nu au votat in turul 1 cu Iohannis este clar că sunt nemultumiți de mandatul acestuia”, a declarat Emilian Pavel, președintele executiv al PSD Bihor.

„Sigur e bine că intrăm în turul 2, ne aștepam la un scor mai bun. Important este că in turul 2 avem, în sfârșit, un om care nu are nicio problemă penală, nicio problemă de corupție, asupra căruia nu trenează nicio acuzație că ar fi avut o relație cu Securitatea sau că ar fi luat case cu acte false”, a precizat Ioan Mang, președintele PSD Bihor.

Acuză incidente în Bihor

Deși la Biroul Electoral Județean Bihor nu au fost înregistrate sesizări cu eventuale probleme în județul Bihor, totuși liderul PSD Bihor, Ioan Mang, susține că la Colești șoseaua fost pictată cu inițialele Partidului Național Liberal ori cu numele președintelui Iohannis. „Este regretabil că Florin Porge, primarul de Vașcău (oraș de care aparține localitatea Colești – n.r.) a recurs la asemenea gesturi. În plus, au scris Iohannis cu un 《n》, semn că nu-i știe nici măcar numele președintelui țării”, a spus Ioan Mang, șeful PSD Bihor.

La Colești, Biroul Electoral Județean a suplimentat cu 100, numărul buletinelor de vot.

Acest fapt se datorează faptului că un grup de tineri de la Medicină și Farmacie au derulat aici un proiect cu facultatea. Aceștia ar fi fost trecuți pe listele suplimentare.