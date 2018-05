Regăsiri muzicale după 40 de ani

Dirijorul permanent al Filarmonicii Oradea, Romeo Rîmbu, şi solista Dana Borşan se cunosc din liceu, de la Cluj. Îi leagă o veche prietenie şi amintiri frumoase, pe care le-au retrăit povestind despre programul concertului de joi. „Dana Borșan, prietena Filarmonicii cu care colaborăm de foarte multă vreme, mă bucur că și în această stagiune a reușit să vină. Am fost încântat de propunerea Danei Borșan de a interpreta Chopin la Oradea. Ultima dată când s-a cântat acest Concert nr. 2 a fost în 2009”, spune directorul artistic al Filarmonicii, Vasile Foica.

În prima parte a serii se va asculta „Rondo-ul de noapte” de Adrian Iorgulescu, un compozitor contemporan, care este şi preşedintele Uniunii Compozitorilor din România. Lucrarea se va cânta în primă audiţie la Oradea, dirijorul Rîmbu fiind în dublă ipostază, de dirijor şi de solist la oboi. Se va continua cu „Simfonia a III-a în Re major, D.200” de Franz Liszt (1797–1828), o lucrare ce a luat naştere practic în decursul câtorva săptămâni, între mai-iulie 1815. După pauză, cea de-a doua parte a concertului cuprinde „Concertul nr 2 pentru pian și orchestră în fa minor, op. 21” de Frédéric Chopin (1810-1849).

Solista invitată, Dana Borşan, este născută la Cluj. Licenţiată a Conservatorului „Ciprian Porumbescu” din Bucureşti, a urmat cursuri de măiestrie cu Hans Leygraf, la Mozarteum – Salzburg şi Helene Boschi, la Weimar. A susţinut în 17 ţări peste 900 de concerte şi recitaluri. În paralel cu cariera artistică, Dana Borşan susţine şi o activitate didactică remarcabilă.

Dana Borşan îşi aminteşte: „Concertul nr. 2 este concertul cu care eu am debutat aici, în 1979. Eram studentă, şi nu ştiu cum a auzit domnul Şandor despre mine – aveam deja premiul Schumann şi cântam, dar în Oradea încă nu cântasem niciodată – şi am debutat aici cu concertul acesta de Chopin. Ţin minte că profesorul Avram Geoldeş mi-a făcut atunci una dintre cele mai frumoase cronici pe care le-am avut în viaţa mea. De atunci am stabilit un contact foarte strâns cu Filarmonica din Oradea, care peste doi ani m-a şi luat ca solistă.

Chopin, în general, este unul dintre cei mai iubiţi compozitori ai publicului. Din punct de vedere al repertoriului pianistic, solo-ul este cam cel mai iubit. În mod evident, când ai un recital Chopin, de exemplu, ai dublu public decât în mod obişnuit. Chopin are două concerte pentru pian, el nu a prea ştiut să scrie pentru orchestră. Concertul este practic pentru pian, iar orchestra nu este foarte bine pusă în valoare, motiv pentru care Chopin nu e foarte iubit nici de dirijor, nici de orchestră”.

Din nou la oboi

Amintiri de acum patru decenii a reînviat şi maestrul Romeo Rîmbu: „Îmi amintesc şi eu de ipostaza când tu, solistă la pian, şi eu oboist, am participat la Cântarea României. Era un concurs profesionist, pentru filarmonici. Şi am luat amândoi locul I pe ţară. Iată că există un cerc peste timp şi, după câteva zeci de ani de pauză, am reluat contactul cu oboiul. Lucrarea asta este foarte interesantă pentru că e scrisă pentru dirijor, care este şi oboist, lucru mai puţin obişnuit. Titlul lucrării, «Rondo-ul de Noapte», face trimitere la un celebru tablou al lui Rembandt, «Rondul de noapte», doar că în muzică «rondo» înseamnă că se tot reia. Din această cauză, există un dialog între oboi şi suflători. Suflătorii au un fel de coral care trimite la epoca medievală renascentistă, iar eu aduc elementul de modernitate. Este un dialog destul de ciudat, capricios, caricatural, între limbajul modern, aiurit, şi cel domol. Este o lucrare plină de umor. În general se cam fuge de lucrările contemporane, dar aceasta are chiar multe elemente interesante. La final, lucrarea are o surpriză, ascultătorii o vor descoperi”.

Concertul din joi seară va începe, ca de obicei, de la ora 19:00, în Sala de concerte „Enescu-Bartók”.