„Regret că nu ne-am înscris”

Cosmin Liberț, căpitanul echipei CS Municipal și totodată unul dintre cei mai buni jucători din ultima perioadă ai handbalului orădean, a decis să se transfere în Germania. El va evolua la formația Regensburg Adler (Liga 4), care i-a oferit un contract pe trei ani. Cosmin regretă faptul că nu a putut să joace în Liga Națională cu echipa la care s-a format ca handbalist, CSM Oradea.

„Plec cu regretul că nu am avut ocazia de juca în Liga Națională cu echipa din orașul meu. Asta mi-am dorit atunci când am revenit la CSM Oradea. Este păcat că echipa nu a fost lăsată să se înscrie, după ce a promovat cu multă autoritate pe prima scenă. Cu un minim efort, consider că am fi putut evolua în Liga Națională și am fi făcut o figură mai frumoasă decât Clujul, care s-a înscris în locul nostru. Ne-am fi bătut la retrogradare, dar n-am fi fost o victimă sigură”, ne-a declarat fostul căpitan al CSM Oradea.

Contract pe trei ani

Cosmin Liberț (34 de ani) a ținut să le dorească succes foștilor săi colegi. „Este păcat că handbalul, un sport atât de iubit în țara noastră, nu se bucură de sprijin suficient în Oradea. Eu doresc să mulțumesc conducerii pentru înțelegerea de care a dat dovadă față de mine. La rândul meu, am încercat tot timpul să dau tot ce am avut mai bun pentru echipă. Nu știu dacă am reușit tot timpul, dar cred că mi-am făcut datoria. Doresc mult succes în continuare echipei”, a afirmat jucătorul.

Liberț intenționează să-și ducă și familia în Germania. Cosmin este tatăl unui băiețel în vârstă de șase ani, „un viitor Karabatic”. „Mi s-a oferit la Regensburg un contract pe o perioadă pe trei ani în condiții financiare remarcabile, ceea ce este un lucru important, ținând seama de vârsta mea. În România nu-mi făcea nimeni un contract decât pe șase luni. Regensburg Adler evoluează în liga a patra, dar luptă pentru promovarea în liga a treia. În lot mai sunt trei jucători străini. Sper să reușesc să mă integrez, să joc cât mai bine și să fiu ferit de accidentări. Intenționăm să înscriem băiețelul la școală în Germania, cred că îi va prinde bine o altă cultură și poate va avea o altă mentalitate”, a conchis Cosmin Liberț.