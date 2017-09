Rivo Summer Club continuă cu sentimente! Major Deep vine la Oradea

Iubitorii de muzică deep-house vor avea parte de un frumos cadou din partea organizatorilor Rivo Summer Club, care și-au propus să capteze prin ritmurile lui Major Deep sentimentele pe care le aduce începutul lunii septembrie.

Astfel că vineri seara, începând cu ora 22:00, Major Deep și Ben Boognar își unesc forțele muzicale pentru a marca o petrecere până-n zori.

„Nu vă plângeți că a trecut vara, noi încă nu ne dăm bătuți ! The show must go on”, au anunțat organizatorii pe pagina de facebook a clubului.