Ronaldo, Robbie Williams și Aida Garifullina deschid Campionatul Mondial 2018 | Rusia – Arabia Saudită, primul meci

Din 14 iunie și până în 15 iulie, 32 de echipe se vor înfrunta în cea mai importantă competiție interțări. Prima zi este dedicată festivităților de deschidere și meciului inaugural: Rusia – Arabia Saudită. Festivitățile vor începe la 17:30, pentru ca la ora 18:00 să fie dat startul primului meci.

Trei staruri internaţionale vor ridica fanii în picioare pe Luzhniki Stadium din Moscova: superstarul muzicii pop – Robbie Williams va ţine în priză mulţimea de pe stadion, dar şi milioanele de fani din faţa micilor ecrane, împreună cu aclamata soprană a Rusiei, Aida Garifullina. În spectaculosul show pus la cale de organizatori, gloria fotbalului, pe care toţi jucătorii speră să o atingă pe terenul Rusiei, va fi reprezentată Ronaldo, campionul Braziliei, de două ori jucător şi campion pentru ţara sa la Campionatul Mondial de Fotbal.

„Îi invităm pe toţi fanii fotbalului şi ai muzicii să se distreze cu noi în Rusia, pe stadion, sau împreună cu noi în faţa televizoarelor. Va fi un show de neuitat!”, a declarat Robbie Williams. „Am multe realizări în cariera mea muzicală, dar faptul că voi spune Let Me Entertain You!în deschiderea Cupei Mondiale celor 80.000 de fani ai fotbalului de pe stadion şi multor milioane din întreaga lume este chiar un vis din copilărie!”, a mai spus Robbie. „Nu mi-am imaginat vreodată că voi fi parte a acestei sărbători imense, Cupa Mondială, care are loc, aici, în ţara mea!”, a mărturisit şi solista Operei de Stat din Viena, soprana Aida Garifullina.

În România, toate cele 64 de partide vor putea fi urmărite pe TVR 1 și TVR HD.