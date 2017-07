Salariile apasă greu pe grumazul Judeţului

Consiliul Judeţean este într-o continuă alergare după bani pentru a face rost de… salarii. Salarii care au fost mărite în acest an şi au condus la o creştere a fondului de salarii la aparatul CJ şi a instituţiilor subordonate cu circa 12 milioane de lei. Aici intră atât cele două teatre, cât şi Filarmonica, instituţii de cultură unde salariile s-au mărit cu 50%! În schimb, salariile aparatului propriu al CJ au fost majorate cu 20% în acest an.

În ciuda criticilor primite privind angajarea a peste 50 de persoane la CJ Bihor, atât în aparatul propriu, cât şi în diverse instituţii din subordine, Pasztor Sandor se disculpă, afirmând că, dimpotrivă, în aparatul propriu al CJ Bihor are 30 de posturi vacante.

Pasztor spune că, tocmai înainte de venirea sa în funcţia de preşedinte, la DGASPC fusese organizat concurs pentru zeci de angajări. „Când am intrat pe funcţie, am stopat 50 de angajări, toate la DGASPC. Dar 20 nu se mai puteau opri legal. Cu dl Puia am avut trei discuţii mai dure, însă procedura fusese demarată înainte de mine”, declară Pasztor, în condiţiile în care directorul general al DGASPC Bihor, Călin Puia, afirmă că şi acum este cu schema de personal descoperită.

„10 posturi s-au suplimentat la Aeroport şi vor mai fi angajări, dar am redus un post de director adjunct. La DDIP (direcţia CJ Bihor care împarte bani ONG-urilor, pentru proiecte multe şi mărunte – n.red.) au fost şapte persoane angajate, deoarece direcţia era preluată într-o stare nefuncţională. Aveam acolo persoane cu cumul de funcţii (pe Horia Carţiş, pe care l-am rugat să opteze). Am creat o structură acolo. Şase persoane au fost angajate la centrul multifuncţional de la Popeşti”, afirmă Pasztor, care adaugă alte cinci persoane angajate la o nouă structură a Consiliului Judeţean: Agenţia de Dezvoltare Durabilă, făcută împreună cu primăriile de oraşe din judeţ. La Parcuri Industriale Srl, împreună cu Delia Ungur, de la ADLO, mai vin alte şase persoane, cu care CJ Bihor vrea să dezvolte parcurile industriale din judeţ.

Schimbă organigrama. Cine zboară?

În aceste condiţii, Consiliul Judeţean pune la cale acum o redesenare a organigramei. Rămâne de văzut dacă nu cumva, prin această mişcare, şefii UDMR-PSD-ALDE vor urmări să cureţe schema de personal a CJ de angajaţi cu carnet de membru PNL, moşteniţi din fosta administraţie PNL a ultimilor opt ani.

„Vrem să venim cu o variantă prin care vedem ce se poate aproba mai departe. Până acum, am făcut 4-5 simulări. În 2 – 3 luni punem politica pe masă, să vedem ce posibilităţi vom avea. Am speranţa că între timp partea guvernamentală se trezeşte mai bine şi reglează problematica ridicării cotei salariale pentru administraţia publică locală”, prefigurează Pasztor, nemulţumit de nivelul ridicat al salariilor de azi, din CJ.

Mai pe româneşte, deşi Pasztor susţine că nu s-a pus încă problema reducerii unor persoane, noua organigramă a CJ va trebui să ţină cont de noile salarii şi gradul lor de suportabilitate. Prin urmare, tot va fi nevoie de reduceri, pentru ca CJ Bihor să poată susţine un buget de investiţii serios. Aşa cum făcea cu ani în urmă primarul Ilie Bolojan.

Mai cu seamă că CJ va trebui să susţină investiţii noi la Aeroport, Muzeu, Drumul Apusenilor, bazine didactice de înot, parcuri industriale ş.a. Un aspect oarecum îngrijorător: confruntat de jurnalişti într-o conferinţă de presă, preşedintele Pasztor nu a putut oferi pe loc un răspuns, întrebat fiind cât reprezintă investiţiile din bugetul Consiliului Judeţean. Dar poate că un răspuns lămuritor va veni zilele viitoare…