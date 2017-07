Salariile conducătorilor cresc la cote ameţitoare

Mediul privat se poate uita cu un jind din ce în ce mai frustrant către bugetari. Legea salarizării unice aduce salariile şefilor din Consiliul Judeţean Bihor la cote fără precedent. Începând din 1 iulie, preşedintele Consiliului Judeţean va primi un salariu brut de 16.312 lei, în timp ce vicepreşedinţii CJ Bihor câte 14.500 lei brut, fiecare.

Primarul municipiului Oradea va avea un salariu de bază de 13.050 lei, iar viceprimarii câte 11.600 lei fiecare. Practic, Legea salarizării unice nr. 153/2017 oferă acelaşi salariu preşedintelui Consiliului Judeţean ca şi primarului municipiului reşedinţă de judeţ, adică unul de 9 ori cât salariul minim.

Diferenţa stă, însă, în sporul de 25% la salariu, pe care conducerile instituţiilor şi-l pot acorda pentru derularea de proiecte cu fonduri europene. Însă dacă şefii CJ Bihor şi-au acordat acest spor, prin Dispoziţia preşedintelui Pasztor, la Primăria Oradea acest spor nu se va acorda, anunţă viceprimarul Florin Birta.

Motivul: faptul că subordonaţii din aparatul propriu care lucrează efectiv pe proiecte UE rămân, practic, fără acest spor, din cauza legii propuse de ministra Muncii, Olguţa Vasilescu!Şefii Consiliului Judeţean şi ai Primăriei Oradea s-au ales cu salarii dublate sau chiar triplate. Salariile bugetarilor din judeţ urmează aceeaşi logică.

Salarii maxime la Judeţ!

Consiliul Judeţean şi-a aprobat joi noua grilă de salarizare, ce va fi valabilă fix… două luni! După aceea, rămâne de văzut. Noile salarii astronomice ale şefilor politici, ce sunt şi vor fi urmate de creşterea salariilor bugetarilor din subordine, ar trebui să conducă la o mai bună gestionare a banului public, în favoarea contribuabilului.

Însă – aspect important! – indemnizaţiile şefilor politici nu sunt prinse în Hotărârea de Consiliu de joi. Redactorul JURNAL BIHOREAN & BIHON a aflat că onorariile conducerii au fost stabilite printr-o Dispoziţie a preşedintelui Consiliului Judeţean, acestea fiind stabilite în concordanţă cu prevederile Legii salarizării unice. Adică de 9 ori salariul minim la preşedinte/primar şi de 8 ori la vicepreşedinţi/viceprimari.

Aceleaşi prevederi sunt valabile şi în cazul primarului şi viceprimarilor de Oradea, cu diferenţa că şefii politici din Primăria Oradea au preferat să nu-şi activeze sporul de 25% pentru gestionarea de fonduri europene. De aceea, şeful de la Judeţ va avea 16.312 lei brut, în timp ce primarul municipiului va avea 13.050 lei brut.

Bolojenii renunţă la 25%

„Noi, la Primărie, am luat decizia să nu acordăm acest spor pentru primar şi viceprimari, pentru că oricum a avut loc o creştere destul de consistentă a salariului, de la 4.500 la 8.000 de lei net. Ar fi puţin ruşinos să îţi mai dai şi sporurile respective, la o asemenea creştere salarială. Dacă Consiliul Judeţean şi le-a dat, fiecare face cum vrea, dar părerea noastră este că trebuie să ţinem cont şi de colegii noştri din Primărie şi din Consiliul Judeţean”, spune viceprimarul de Oradea, Florin Birta.

Trio-ul Bolojan, Birta, Mălan se alege cu salarii mult mai mari, dar renunţă la sporul de 25% © Trio-ul Bolojan, Birta, Mălan se alege cu salarii mult mai mari, dar renunţă la sporul de 25%

Acesta se referă la faptul că dacă şefii administraţiei locale îşi pot da oricum un spor de 25% pentru gestionarea de fonduri UE, în cazul subalternilor lor ce lucrează pe proiecte, aceste sporuri pot fi acordate doar dacă banii din proiect au fonduri UE eligibile pentru cheltuieli salariale! Astfel, salariaţii au fost lăsaţi pe dinafară de legea ministrei Vasilescu.

Ciudăţenii prin grilă

Hotărârea de Consiliu Judeţean aprobată joi conţine mai multe aspecte interesante. Astfel, prin noua grilă gândită la Judeţ, un director general din aparatul propriu al CJ Bihor va avea 5.942 de lei, în timp ce un director general dintr-o unitate în subordine (DGASPC Bihor) va avea 7.473 de lei. Cu diferenţa că şeful DGASPC Bihor are în subordine mii de angajaţi. Însă şi acesta ar avea un salariu mai mic decât persoana care ar fi încadrată pe postul de manager public tot la DGASPC şi care, chit că ar fi subordonat, ar încasa 8.973 lei. Toate cifrele reprezintă salariul de încadrare.

„Noi nu am făcut măriri de la 1 iulie, decât mici ajustări între funcţionarii publici şi personalul contractual, ca cei din urmă să nu aibă salarii mai mari ca primii. Aveam personal contractual cu salarii mai mari, chiar dacă sunt pe aceeaşi treaptă cu funcţionarii publici. Dar nu am umblat la salarii. Noi am rămas la mărirea de 20% din februarie. Noi avem 201 locuri bugetate pentru aparatul propriu, iar 30 sunt neocupate, deci avem o rezervă bugetară. Să vedem şi noi cine e eficient şi cine nu”, prefigurează vicepreşedintele CJ, Traian Bodea, care răspunde de Economicul de la Judeţ.

Noua grilă va fi valabilă doar două luni, timp în care vor fi purtate negocieri cu sindicatele, pentru ajustarea salariilor în cheia normei fixate de Legea salarizării unice.

De altfel, grupul consilierilor judeţeni ai PNL a votat împotrivă, ieri, proiectele ce vizează salariile. Liderul liberalilor, Ionel Avrigeanu, a subliniat că Hotărârile adoptate sunt ilegale, deoarece sindicatul Forum din Consiliul Judeţean are probleme de legalitate şi de reprezentativitate. Rămâne de văzut în ce măsură prefectul Ioan Mihaiu se va autosesiza în problema semnalată.

Marghita, mai mare ca Judeţul!?

Vorbele vicepreşedintelui Bodea sunt susţinute de o Hotărâre de Consiliu Local emisă tot joi de Consiliul Local Marghita, care a crescut salariile bugetarilor Primăriei la cotele din noua Lege a salarizării. Astfel, se constată că salariul arhitectului-şef al Judeţului Bihor, Maria Şimon, a devenit mai mic decât al secretarului de la Marghita, din 1 iulie: 5.942 de lei, faţă de 7.250 lei, cât are salariu persoana angajată ca arhitect-şef al Marghitei. Aceasta în condiţiile în care Maria Şimon lucrează pe partea de urbanism pentru aproape toate primăriile din judeţul Bihor!

La fel – anomalie crasă! – un director adjunct, un şef serviciu sau un şef birou de la CJ Bihor au salarii mai mici decât omologii lor de la Primăria Marghita (5.748 lei, 4.984, respectiv 4.790 la Judeţ, faţă de 6.525 lei, 5.873, respectiv 5.583 lei).