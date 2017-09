Salvat cu ajutorul unui chelner

Importanta cursurilor de prim ajutor se vede in momente de cumpana, care pot aparea oricand in viata noastra. Asa s-a intamplat vineri seara, cand unui turist din Iași cazat la Hotelul President din Baile Felix i s-a facut rau.

„A intrat in stop cardio-respirator chiar in camera unde era cazat. Unul dintre chelnerii hotelului aflat in timpul liber i-a sarit un ajutor si a inceput sa ii faca compresii toracice, dupa ce a vazut ca e in stare de inconstienta, fara puls si fara respiratie. Un echipaj medical tip B2, cu asistent, ambulantier si voluntari de la Ambulanta Oradea a ajuns la fata locului si a continuat manevrele de resuscitare. In ajutor a ajuns apoi echipajul de terapie intensiva mobila de la SMURD. Barbatului ii revenise pulsul cand a fost predat echipajului TIM, iar apoi si-a reluat si respiratia”, a explicat asistentul sef al Serviciului Judetean de Ambulanta Bihor, Laszlo Gencsi.

“Acesta este un exemplu clar despre importanta invatarii acordarii primului ajutor medical”, a accentuat aceeasi sursa, amintind ca Serviciul Judetean de Ambulanta Bihor organizeaza lunar astfel de lectii gratuite pentru populatie, indiferent de varsta sau pregatire.