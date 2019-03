Scene incredibile în Lotus Center! Un bărbat cu probleme psihice, pus să-și arate penisul

Întâmplarea s-a petrecut la Pellini Top Cafe și a fost pusă pe internet chiar de bărbatul cu probleme psihice pe fondul unei neînțelegeri pe seama unor bani pe care acesta i-ar fi cerșit și i-ar fi lăsat unei cliente, iar aceasta nu a mai vrut să-i restituie.

Potrivit eBihoreanul.ro, patronul localului susține că scenele s-au petrecut în urmă cu două luni: „S-a întâmplat în urmă cu aproximativ două luni, din câte ştiu şi au fost trei angajaţi ai localului implicaţi. Unul a fost concediat, alţi doi penalizaţi la salariu. În magazie s-a făcut curăţenie generală, cei trei au fost obligaţi să dezinfecteze toate produsele”, a declarat Cristian Terec pentru portalul de știri amintit.

Deși postarea a fost ștersă, aceasta continuă să circule pe internet, șocându-i pe clienții cafenelei și nu numai.

„Tânărul filmat nu are discernământ şi venea la local adus de o tânără. Nu mai are permisiunea de a intra în cafenea ori pe terasa localului. A venit la un moment dat, după acel incident, o domnişoară, să mă roage să-l las în local. Am refuzat categoric”, a mai explicat patronul localului pentru eBihoreanul.