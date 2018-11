Scheme de facilităţi pentru IT şi pentru „clădirile premium”

Intenţia administraţiei locale da a creşte domeniul IT în Oradea se materializează, pentru început, în două scheme de minimis aplicabile aşa-numitelor „clădiri de birouri premium” şi clădirilor în care sunt găzduite firme de IT.

Cele două sunt, de fapt, reduceri ale impozitelor datorate bugetului local în contul acestor proprietăţi, acordate în limite stabilite de legile naţionale şi europene respectiv în cele stabilite de Consiliul Concurenţei.

Dezbatere mută

Regulamentele în baza cărora se vor acorda sunt în dezbatere publică, propunerile şi amendamentele se pot depune până în 9 noiembrie.

Pentru acestea, executivul local a decis să deruleze consultarea publică exclusiv online sau pe hârtie, fără o şedinţă care să pună faţă în faţă emitentul şi beneficiarii. De altfel, conform legii, executivul ar fi obligat să răspundă în scris fiecărei observaţii înregistrate, eventual punctând argumentele pentru care respinge propunerile. Desigur, aplicând această variantă de dezbatere, administraţia Bolojan se scuteşte singură de prilejul acuzelor de opacitate pe care le încasează, de regulă, după dezbaterile publice.

Premium

Facilitatea pentru clădirile premium s-ar acorda „într-o perioadă de maxim 3 ani (36 de luni), care nu depăşeşte valoarea de 200.000 euro, respectiv 100.000 euro în cazul întreprinderilor care activează în sectorul transporturilor rutiere de mărfuri” şi constă din reducere la plata impozitului imobiliar.

Regulamentul prevede că „schema de ajutor de minimis nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană” şi poate fi cumulată cu ajutoarele de minimis acordate in conformitate cu Regulamentul UE. Ajutoarele de minimis nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleaşi costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeaşi măsură de finanţare, prevede regulamentul. O clădire este „premium” dacă e amplasată central sau sau într-o zona cu bună accesibilitate, inclusiv cu transport public (max 500 m), are o suprafaţă de cel puţin 2.000 mp închiriabilă cu destinație de birouri, în unul sau mai multe corpuri de clădire adiacente. Trebuie să ofere cel puţin un loc de parcare auto pentru fiecare 80 mp închiriabili, să aibă locuri de parcare pentru biciclete – cel putin 1 loc/80 mp arie utilă. Trebuie să fie cu finisaje moderne, de clasă, durabile şi să aibă spaţii dedicate pentru divertisment, lifturi, flexibilitate în compartimentare, cablare telefon, conexiune internet, sistem de securitate și supraveghere video, sistem automatizat de încălzire/răcire, stație de încărcare a autovehiculelor electrice şi să fie de performanţă energetică clasa A.

Facilităţile fiscale constau în reducerea cu 50% a impozitului pe clădire aferent exclusiv suprafeței de birouri şi eventuale dependințe ale birourilor şi se acordă o singură data pentru o perioada de maxim 3 ani fiscali.

Minim 200 mp

Ca maxim valoric, facilitatea acordată clădirilor în care funcţionează firme de IT e similară celeilalte – 200.000 euro.

Sunt eligibile pentru această categorie de ajutor clădire în care o suprafață de minim 200 mp este utilizată de entităţi în domeniul IT pentru întreaga perioadă a anului pentru care se acordă facilitate fiscală, cu condiţia ca „utilizarea clădirii de către entităţi în domeniul IT să fie menţinută pe întreagul an fiscal în care se acordă facilitatea fiscală”.

Este, de asemenea, o reducere cu 50% a impozitului imobiliar.