Se dă startul la reducerile de soldare

De la an la an, tot mai mulţi români aleg să-şi cumpere produse de îmbrăcăminte şi încălţăminte în perioada reducerilor de soldare. Potrivit legii, reducerile de soldare pot fi făcute de două ori pe an, în perioada 15 ianuarie – 15 aprilie – soldări la produsele de toamnă – iarnă şi 1 august – 31 octombrie – soldări la produsele de primăvară – vară, pentru o perioadă de maxim 45 de zile. reducerile promoţionale pot avea loc în orice perioadă a anului.

Asemănarea dintre reducerile de soldare şi cele promoţionare, precum şi alte categorii de reduceri de preţuri este dată de achiziţionarea produsului respectiv la un preţ mai mic decât preţul de vânzare iniţial. Diferenţele sunt date, în special de perioadele de comercializare, dar şi de alte prevederi legale cărora se supun aceste reduceri de preţuri.

Reduceri de soldare

Vânzarea de soldare este orice vânzare însoţită sau precedată de publicitate şi anunţată sub denumirea „soldare/soldări/solduri”, care, printr-o reducere de preţuri, are ca efect vânzarea accelerată a stocului de mărfuri sezoniere dintr-o structură de vânzare cu amănuntul.

Comercianţii au obligaţia să notifice la primăria în a cărei rază teritorială îşi desfăşoara activitatea perioada în care efectuează vânzările de soldare cu cel puţin 15 zile înainte de începerea operaţiunilor. Nerespectarea prevederilor legale referitoare la reducerile de preţ se sancţionează cu amenzi contravenţionale potrivit legii.

Potrivit legii, pot face obiectul soldării numai produsele nealimentare care au caracter sezonier. În această categorie se încadrează grupe de produse cum ar fi, dar fără a se limita la: confecţii, inclusiv blănărie, pielărie, produse de marochinărie şi galanterie, tricotaje, ţesături, încălţăminte, articole sport-turism, cosmetice, aparate de încălzire şi climatizare, ventilatoare şi altele asemenea.

Reduceri promoţionale

Vânzările promoţionale nu trebuie notificate la primărie. Pentru ca o vânzare să fie considerată promoţie trebuie să îndeplinească mai multe condiţii. În primul rând să se refere la produse vândute în mod curent şi să fie disponibile sau reaproviozionabile. Promoţiile nu trebuie să tindă spre o vânzare accelerată a unui stoc de mărfuri pe care comerciantul nu îl va mai reaproviziona. Produsele promovate trebuie să existe la vânzare pe durata întregii perioade anunţate a vânzărilor promoţionale. În caz contrar, consumatorii trebuie să fie informaţi că oferta este valabilă numai în limita stocului disponibil. Vânzările promoţionale se pot face la preţ redus, dar nu în pierdere.