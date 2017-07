Secretele copiilor de zece la Evaluarea Națională

După finalizarea studiilor liceale, mulţi dintre copiii noştri sclipitori aleg alte sisteme de învăţământ. Pe primul loc în opţiunile liceenilor români e sistemul britanic. Poate şi fiindcă are o imagine mai umană. În timp ce copiilor noştri li se pun cu uşurinţă etichete precum „elevi de 10” sau „looseri”, dascălii britanici sunt gata să-i încurajeze pe cei care nu au cele mai bune performanţe la examene spunându-le că nu e nimic pierdut.

O asemenea scrisoare semnată de profesorii britanici şi adresată elevilor de clasa a şasea înaintea examenelor SAT a devenit virală pe internet şi asupra ei ar trebui să se aplece şi cei care plăsmuiesc destine în şcolile din România. „Este un lucru foarte important pe care trebuie să îl ştiţi. Examenele SAT nu evaluează tot ceea ce vă face speciali şi unici. Oamenii care creează aceste teste şi cei care fac baremele nu vă cunosc pe fiecare în parte, aşa cum vă cunoaştem noi, şi în niciun caz în felul în care vă cunosc familiile voastre. Ei nu ştiu că unii dintre voi vorbesc două limbi sau că vă place să cântaţi sau să desenaţi (…). Ei nu ştiu că prietenii voştri pot conta pe voi, că râsul vostru poate să lumineze cea mai întunecată zi sau că faţa vi se înroşeşte atunci când vă ruşinaţi (…). Notele pe care le veţi primi la test vă vor spune ceva, dar nu vă vor spune totul. Există multe feluri de a fi inteligent. Voi sunteţi inteligenţi”, e mesajul profesorilor către copii. Aflaţi în faţa primului examen din viaţa lor, copiii îşi gestionează greu emoţiile, chiar dacă au demonstrat la multe concursuri şi olimpiade că sunt foarte buni. La Evaluarea Naţională, competiţia pentru şcolile şi profilurile cu blazon e acerbă. Iar orice greşeală te poate îndepărta de visul tău…

Scriitoarea

Am vorbit cu copii care au strălucit la Evaluarea Naţională 2017, în speranţa că aceia care anul viitor vor trece prin aceleaşi emoţii pot afla care e secretul notelor mari. Ioana Teodora Popa va studia matematică-informatică la „Gojdu”. A fost elevă şi în gimnaziu la acelaşi colegiu. E unul dintre cei cinci elevi din Bihor care a obţinut 10 şi la proba la Limba română, şi la cea de Matematică. Ioana spune că nu a avut în fiecare an media zece, dar a tratat examenul cu seriozitate, chiar dacă „subiectele mi s-au părut de nivel mediu”. Ioana mărturiseşte că la matematică a reuşit să termine rezolvarea subiectelor în prima oră. „Părinţii m-au rugat, înainte de examen, să mă verific şi să nu mă grăbesc, prin urmare am reluat pe ciornă fiecare exercițiu.

La română, scrisul fiind una dintre pasiunile mele, m-am străduit să dau tot ce e mai bun, încercând să folosesc un limbaj cât mai expresiv la cele două compuneri şi să o abordez pe cea de-a doua dintr-o perspectivă mai profundă. Sincer, după ce am ieşit din sală, după fiecare probă, am fost convinsă că voi lua 10. La liceu, voi rămâne în continuare la Colegiul Naţional «Emanuil Gojdu». Vreau să le mulţumesc din suflet tuturor profesorilor care mi-au călăuzit paşii spre această reuşită. Doresc să le mulţumesc, totodată, familiei şi prietenilor mei, persoane care mi-au fost alături, m-au încurajat şi m-au susținut, fiindu-mi un sprijin de nădejde”. Ioana nu s-a decis încă ce carieră va urma. „Sunt o fire spontană, dar ştiu că voi face mereu ceea ce îmi place şi ceea ce gândesc, indiferent de părerile sau de prejudecăţile celorlalţi”. Ioana spune că a luat meditaţii şi chiar a ţinut să le mulţumească pentru ajutor profesorilor cu care a învăţat în particular. Ioana Popa spune că are timp şi pentru pasiunile ei: „Îmi place să ascult muzică şi la un moment dat am luat ore de chitară şi de pian, îmi place să scriu poezii sau poveşti, visez că într-o zi voi reuşi să public o carte şi îmi place să fac sport”, ne-a mărturisit Ioana.

Artistă completă

© Ilinca Lianu

Ilinca Lianu e tot gojdistă, e multiplă campioană la dans sportiv, olimpică la Limba română, Matematică, Fizică. A obţinut 9,95 la română şi 9,85 la matematică. S-a pregătit constant şi nu a luat meditaţii. „Subiectele mi s-au părut, şi la română şi la matematică, accesibile, dar a fost la fiecare materie, de fapt mai mult la matematică, o problemă de departajare care a făcut diferenţa; la română a fost important să ştii să te exprimi corect, coerent, iar gramatica nu mi s-a părut grea. Eu am învăţat constant în cei patru ani de gimnaziu, dar mai ales în clasa a VIII-a, doar prin pregătire individuală.



Profesorii mei de la clasă de la Colegiul Naţional «Emanuil Gojdu» au fost: la română – doamna profesoară Nicoleta Chiș şi la matematică – domnul profesor Gelu Petruţa. Atât la română cât şi la matematică, domnii profesori ne-au pregatit la clasă făcând multe teste, exerciţii, probleme”, spune Ilinca. În ceea ce priveşte pasiunile ei, Ilinca spune că „pe lângă dansul sportiv, pe care îl practic de 11 ani, mai fac pian – am terminat anul IV la Şcoala Populară de Artă şi mai am un an. Îmi place mult să desenez, mă relaxează şi în general fac, când am timp, diverse lucruri hand-made. Din clasa a IX-a vreau să urmez profilul de matematică-informatică bilingv, la «Gojdu», şi sper să continui să am aceleaşi rezultate şi la liceu. Mă bucur că am învăţat la gimnaziu la «Gojdu», deoarece, cred eu, am înţeles mai bine cât de ridicat este nivelul la care trebuie să se ridice elevii aici”.

Handbalista

Diana Turcuş vine de la Școala Generală 11 şi a obţinut cea mai mare notă la evaluare din şcoala ei: 9,70 la Limba română şi 9,95 la Matematică. Va urma Colegiul Naţional „Emanuil Gojdu”, profilul Matematică-Informatică. „Pentru Evaluarea Naţionala m-am pregătit singură, câte puțin, zilnic, de când a început anul şcolar. Şi profesorii au avut grijă ca noi să fim pregătiţi, astfel că au început devreme să lucreze cu noi. Pe final de semestru am luat 5 ore de matematică în particular, pentru a mă simţi suficient de pregătită”, spune Diana.

„La matematică, subiectele mi s-au părut uşoare, am întâmpinat mici dificultăţi la subiectul al treilea, dar se pare că am reuşit să le depăşesc cu bine. Nu pot să spun că la română au fost subiecte grele, dar compunerile nu sunt punctul meu forte. Pasiunea mea este handbalul şi îl practic cu mare plăcere la Alpha Oradea. Deşi la începutul anului şcolar am avut parte de o accidentare, am reuşit să trec peste ea cu bine şi să îmi reiau antrenamentele”, mărturiseşte Diana Turcuş.