SkirtBike, solidaritate cu Alexandra Măceșanu

În semn de solidaritate, organizatoarele Skirtbike propun participantelor la parada de biciclete să poarte bluze/tricouri de culoare albă, simbol al curajului și purității feminine dar și a speranței ca astfel de situații nu se vor mai întampla. Startul SkirtBike Oradea se dă la ora 17:00 pe traseul: Lotus Retail Park – Sens giratoriu Bdul. Decebal cu Calea Aradului – Bdul Decebal – Str. Tudor Vladimirescu – Str. Principatelor Unite – Podul Centernarului – Str. Szigligeti Ede – Str. Ep. Roman Ciorogariu – Parcul Traian – Str. Andrei Șaguna – Parcul Libertății – Podul Intelectualilor – Piața 1 Decembrie – Cetatea Oradea.

Evenimentul a ajuns la Oradea la cea de-a șasea ediție. SkirtBike Oradea reprezintă comunitatea femeilor de toate vârstele care care au adoptat bicicleta ca mijloc de transport, oferind o alternativă chic acestei activități în care au găsit un mod de exprimare și chiar un stil de viață. Oradea face parte din mişcarea naţională SkirtBike începând cu anul 2014, fiind cel de-al 13 oraş din ţară care s-a alăturat acestei iniţiative. Pe plan local, asociaţia parteneră este Rotaract Club Oradea în calitate de organizator principal.

„Ediția din acest an este cu totul specială. De ce? Pentru că stă sub două semne aparent opuse dar complementare în contextul propus. Vulnerabilitatea și puterea. Credem cu tărie că interdependența dintre cele două concepte formează adevărata definiție a feminității. Comunitatea Skirtbike Oradea consideră că nu poate să omită evenimentele recente apărute pe plan național și consideră că parada din acest an trebuie să amintească și să semnaleze problemele reînviate în societatea românească odată cu cazul adolescentei Alexandra Măceșanu din Caracal.

Cu toții știm că unul dintre semnele unei societăți evoluate este protecția și educația femeii. Noi, organizatoarele SkirtBike Oradea dorim să arătăm în ce fel de societate vrem să trăim. Da, suntem partea mai vulnerabilă a lumii, dar în astfel de cazuri suntem unite și nu uităm. Pe Alexandra și pe alte victime ale indiferenței și brutalității nu le vom uita.

Vom reaminti comunității noastre valorile și principiile feminității și așa vom demonstra puterea și atitudinea proactivă! Astfel, în semn de solidaritate, anul acesta propunem participantelor ca la parada de biciclete să poarte bluze/tricouri de culoare albă, simbol al curajului și purității feminine dar și a speranței că astfel de situații nu se vor mai întâmpla8, explică Anda Tămașanu. Participarea la acest eveniment este gratuită iar organizatoarele vor oferi fiecărei bicicliste un bilet la o tombolă ale cărei premii au fost oferite de către sponsorii evenimentului.

Premiul cel mare îl reprezintă, ca în fiecare an, o bicicletă chic oferită de sponsorul național Bicicletele PEGAS.Duminică sunt așteptate să se îmscrie un număr mare de participante începând cu ora 16:00 în parcarea Lotus Retail Park care va fi locația de start. Ca și anul trecut, locația finală va fi în cadrul evenimentului The Big Picnic.

Comunitatea SkirtBike promovează mersul pe bicicletă ca stil de viaţă sănătos, aratând că aceasta poate reprezenta un mijloc de transport alternativ fiind o expresie a frumuseții, eleganței și a libertății de mișcare.