Sorin Curilă și-a dat demisia de la Senatul Universității Oradea

Sorin Curilă a demisionat din funcția de președinte al Senatului Universității din Oradea. Decizia vine la o zi după ce, în ședința de senat, membrii forului legislativ al Universității din Oradea au refuzat să supună la vot conflictul de interese pe care Curilă l-a invocat.

„Subsemnatul Sorin Curilă, membru al Senatului universitar de unsprezece ani, patru în calitate de secretar științific și șapte, în calitate de președinte, consider că într-o primă etapă am dobândit cunoștinte pe care ulterior am încercat să le valorific, alături de colegii mei, în interes instituțional.

Am participat la noua construcție instituțională «Senatul universitar în baza Legii Educației Naționale nr.1 din 2011». Împreună cu membrii Senatului, consultând comunitatea academică, am elaborat un proiect de reformă, materializat prin Carta universitară. Deși proiectul a întâmpinat unele greutăți inerente în adoptare, principiile corecte propuse, au fost acceptate, ceea ce îmi conferă sentimente de satisfacție și credința că vor contribui la progresul instituției.

Astăzi, apreciez că mă aflu în conflict de interese, explicat în sedința Senatului universitar. Consecvent principiilor care mi-au ghidat întreaga activitate,încercând să respect Codul de Etică universitară, am solicitat Senatului, în conformitate cu L.E.N., să constate și să aprobe conflictul de interese, pentru a asigura funcționarea structurii în condiții de deplină legalitate.

Întrucât propunerea mea a fost respinsă, cu regret, vă înaintez demisia mea din calitatea de președinte al Senatului și demisia mea din calitatea de membru al Senatului universitar. Vă mulțumesc pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o”, a scris Sorin Curilă în cererea de demisie depusă la Registratura Universității din Oradea. Cererea urmează să fie transmisă și membrilor senatului, în format electronic. Cancelarul senatului, prof. Daniel Pașca, și vicepreședintele Cristian Grava, au convocat pentru joi, 4 iulie, la ora 12.00, Biroul Permanent a Senatului. Senatorii reuniți în ședință extraordinară își vor alege președintele interimar al senatului Universității din Oradea. Mandatul acestuia va fi de șase luni, întrucât în luna ianurie 2020 la Universitate vor fi organizate alegeri pentru Senat.

Conflict de interese

Reamintim că, rectorul Constantin Bungău a înaintat Senatului spre aprobare anularea diplomei de finalizare a studiilor eliberate în anul 2000 pe numele lui Eugen Tiberiu Popescu, directorul Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” din cadrul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni.

Popescu a mai fost în centrul unui scandal, în urmă cu câteva luni, când a fost descoperit că și-ar fi echivalat ilegal studiile din Canada la Universitatea din Oradea. În anul 2000, omul a prezentat conducerii de atunci a Universității din Oradea o diplomă obținută în 1995 la o școală de formare profesională din Canada (Collège des médecines douces du Québec), pe care a echivalat-o într-o diplomă de studii universitare de lungă durată la Universitatea de Stat din Oradea.

Actualul director adjunct al Institutului, Nicolae Brînzea, a cerut conducerii Universității din Oradea să anuleze diploma cu ajutorul căreia Popescu a devenit director.Curilă s-a sustras de la semnarea dispoziției de retragere a diplomei de studiu, motivând că este într-o incompatibilitate etică. El ș

i-a motivat starea de incompatibilitate din două perspective. Prima este că Eugen Tiberiu Popescu l-a vizitat, într-un cadru neoficial, la Universitatea din Oradea, în data de 2 aprilie 2019, când i-a vorbit despre parcursul profesional și problemele sale de sănătate. În plus, Curilă a evidențiat relația strânsă de colaborare pe care o are cu conferențiarul Brînzea.

„Miercuri îmi voi depune demisia” Sorin Curilă, președintele Senatului Universității din Oradea, a anunțat că miercuri își va depune demisia din Senat. După ce Senatul Universității din Oradea nu a supus votului conflictul de interese pe care l-a precizat marți, în ședința forului legislativ, Sorin Curilă a anunțat că miercuri îș... Citește articolul