„Sper că anul viitor vom lupta pentru titlu”

„Am avut o atitudione corectă, băieții au luptat până la capăt, și-au dat toată silința, și-au dat sufletul pentru a face un joc bun. În mare parte au reușit, s-a văzut că suntem aproape de Steaua, dar ratările «ne-au omorât». Dacă vrei să bați Steaua, trebuie să ai o eficacitate mult mai mare la finalizare, altfel nu ai nicio șansă. Steaua are o echipă mult prea completă faă de noi, își poate permite să facă schimbări la fiecare fază, pe când noi ne gândim de două ori ca să putem înlocui doi jucători deodată. În aceste condiții, factorul oboseală este decisiv și își spune cuvântul.

Meritul nostru este că nu am dat niciun moment semne de abandon, de delăsare și am luptat pînă la capăt”, a explicat antrenorul. Dorin Costrăș se declară în general mulțumit de prestația echipei orădene în sezonul recent încheiat. „Eu cred că se vede un progres față de ediția precedentă. Trebuie multă răbdare, pentru că suntem o echipă tânără, în formare. Spre ca acest progres să continue, iar în sezonul viitor să ne putem bate pentru titlu”, afirmă tehnicianul CSM Digi.

Buget și ambiții mărite

Referitor la sezonul care urmează, Dorin Costrăș spune că vor exista schimbări în lot. „Vom face schimbări de jucători, este firesc acest lucru. Mai mult ca sigur că vom aduce încă un junior în lot, de la Crișul. Încă nu știm care va fi acela, așteptăm finalele de la juniori și apoi ne vom decide, după discuțiile cu ceilalți antrenori. Eu țin neapărat să ne continuăm proiectul de a crea o echipă bazată cu precădere pe jucători locali. Avem nevoie de susținere, de sprijin și de răbdare în acest sens. Eu nu vreau să apelăm din nou la «mercenari», la jucători de 35-40 de ani și să reinstaurăm aici o lipsă de profesionalism”.

Dorin Costrăș afirmă că dorește să păstreze în continuare în lot actualii jucători străini. „Eu vreau să-i păstrăm pe toți, pentru că am fost mulțumit de ei. Vom avea însă o problemă, pentru că anul viitor va fi unul olimpic, iar Guiamares și Inaba fac parte din loturile lor naționale și este posibil să fie plecați mai mult timp. Va trebui să ne descurcăm”, a explicat antrenorul orădean. Antrenorul CSM Digi mizează pe un buget superior față de cel actual. „Eu sper că vom avea un buget mai mare, pentru că este necesară o susținere financiară superioară. Va trebui să avem un lot cu mai mulți jucători. Anul acesta de exemplu, am început cu 17 jucători în lot și am ajuns să terminăm cu 13. Spre comparație, Steaua a venit aici cu 29 de jucători! Bine, nu îmi doresc să avem chiar atât de mulți, dar cel puțin 17 ne trebuie, pentru a fi asigurați în caz de accidentări, de suspendări sau alte indisponibiltăți”, a conchis Costrăș.