Studenții din afara orașului puși să aleagă: chirie sau cămin studenţesc?

La început de an universitar, tinerii din afara oraşului admişi la UO sunt în faţa unei dileme: unde vor locui pe perioada facultăţii? Fascinaţi de miturile şi legendele căminelor şi condiţionaţi de bugete austere, unii dintre ei (1.504) au depus cereri de cazare în căminele Universităţii din Oradea, în timp ce alţii au ales confortul pe care-l dă o locuinţă cu chirie, în oraş.

Aceasta în ciuda faptului că, potrivit lui Marius Ilea de la Makadi Imobiliare, preţul unei chirii în oraş variază între 100 şi 170 de euro sau chiar mai mult pentru o garsonieră şi 200 de euro ori peste 200 de euro pentru un apartament cu două camere. Cei care aleg un apartament cu trei camere vor avea de scos din buzunar între peste 250 de euro, în funcţie de zona aleasă şi de dotări.

Intimitatea, condiţiile de locuit ori un apartament aproape de facultate sau de centru constituie un avantaj pentru cei mai mulţi. Fie că vor să socializeze, fie că au luat în calcul avantajele financiare, 718 băieţi şi 786 fete au solicitat un loc în căminele Universităţii Oradea. Dintre tinerii care au depus cereri de cazare, 538 au primit aprobare, în timp ce în căminele de fete au fost acordate 581 de locuri.

În căminele Universităţii din Oradea, preţul pentru o lună de cazare, cu tot cu cheltuieli, variază între 80 şi 270 de lei, în funcţie de condiţiile de cazare şi numărul de locuri din cameră.

Avantaje şi dezavantaje

Căminiştii susţin că cel mai neplăcut e că trebuie să împartă camera cu colegi pe care nu-i aleg şi care au, deseori, tabieturi stranii, că trebuie să renunţe la intimitate, să îşi împartă baia şi bucătăria cu alte persoane etc.

Alţii însă sunt convinşi că „nu eşti student adevărat dacă nu împarţi pachetul de acasă cu colegii de cameră sau dacă nu participi la „legendarele” petreceri din cămin.

„E mai aproape de facultate. Iar din punct de vedere financiar, e mai avantajos în cămin decât în chirie”, a declarat o studentă venită din Chişinău să studieze la Facultatea de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene.

„În primul an, am stat în chirie, pentru că nu am prins loc în cămin. Dar nu mi-a plăcut din cauză că am fost foarte singură, nu am avut cu cine să socializez sau să ies în oraş”, a spus Csalai Herieta din Sălaj,

studentă în anul III la specializarea Măsurători Terestre şi Cadastru de la Facultatea de Arhitectură şi Construcţii.

„Am ales căminul pentru că e mai accesibil ca preţ. Un dezavantaj îl constituie faptul că nu avem toaletă şi duşuri în cameră, ceea ce nu mi se pare normal. Pentru că un student, mai ales o fată, are nevoie de baie în cameră. Nu e igienic să foloseşti o toaletă utilizată de încă 100 de persoane. La fel e şi bucătăria”,

a spus o studentă în anul I la Facultatea de Drept.

„Banii care-i dai pe chirie îi poţi folosi în scopuri personale. La cămin, plăteşti 80 de lei şi ai toate facilităţile incluse. Condiţiile sunt foarte bune. Colegi noi, viaţă nouă”, a spus Vlad Pop, de la Facultatea

de Sport.