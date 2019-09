Suma fabuloasă pe care statul român trebuie să o plătească Fraților Micula pentru imperiul din zona defavorizată

Aceasta ca urmare a faptului că, în baza legislației din anii 2000, oamenilor de afaceri li s-au promis facilități fiscale pentru 10 ani dacă investesc într-o zonă defavorizată, iar facilitățile promise au fost anulate de Guvernul Năstase după 5 ani. În procesul demarat în 2005, Ioan şi Viorel Micula şi societăţile European Food S.A., Starmill S.R.L., Multipack S.R.L. împotriva României, oamenii de afaceri au invocat „Acordul privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor între Guvernul României şi Regatul Suediei”. Decizia instanței din America a fost făcută publică printr-un comunicat al societății de avocatură White & Case LLP, care l-a reprezentat pe Ioan Micula. În comunicat se arată că judecătorul Amit P Mehta de la US District Court for the District of Columbia a hotărât, pe 11 septembrie, că „deciziile Curții de Justiție Europene nu se pot aplica pentru cauze care au debutat înainte de aderarea României la Uniunea Europeană”. Hotărârea instanței din America vine după hotărârea Tribunalului Uniunii Europene din 18 iunie 2019. Hotărârea instanței UE a generat în România, la nivel de ministru de Finanțe, discuții ce admiteau că plata unor asemenea sume ar genera riscul ca România să intre în default. „Ar exista posibilitatea extrem de gravă a activării clauzelor de cross-default pe toate împrumuturile suverane – putând atrage astfel intrarea în default a României. De altfel, riscul de executare silită va putea apărea și în România, întrucât în dosarul de contestație la executare nr. 15755/3/2014 instanța a dispus repunerea pe rol și a acordat termen pentru 4 septembrie 2019”, arată documentul pe care ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici l-a prezentat Executivului. Frații Micula au chemat inițial statul român în judecată la Curtea de Arbitraj de pe lânga Banca Mondială, cea mai înaltă instanţă judecătorească pentru litigiile economice. Magnații bihoreni, care au cetățenie suedeză, au reclamat faptul că statul român nu şi-a respectat angajamentele referitoare la protecţia reciprocă a investiţiilor cuprinse în acordul bilateral dintre Suedia şi România. Prin semnarea acestui acord bilateral, România s-a angajat să protejeze investiţiile suedeze făcute pe teritoriul statului român şi, în acest context, să creeze şi să menţină condiţiile favorabile pentru investiţiile efectuate de investitorii suedezi, precum şi să protejeze pe teritoriul său aceste investiţii.

Cel mai mare grup alimentar

Pe scurt, procesul e generat ca urmare a investiții masive din zona defavorizată Ștei făcute de grupului European Drinks, rezultatul fiind unul dintre cele mai mari grupuri de industrie alimentară din Europa Centrală și de Est. Planul de afaceri al fraților Micula a fost construit pe baza legislație existentă și, din 2002, au contat și pe protecția oferită de Acordul bilateral de protejare a investițiilor între România și Suedia. Business-planul inițial, pe baza căruia au obținut finanțare de la bănci, a fost schimbat în mai multe rânduri din cauza modificării legislației, a anulării facilităților fiscale stipulate de lege ca urmare a investițiilor în zona defavorizată.

„Conform ordonanței de urgență privind regimul zonelor defavorizate, publicată în Monitorul Oficial în 1998, am primit facilități pe 10 ani, dar după numai 5 ani totul s-a răsturnat; facilitățile au fost luate. Adică ai făcut investiții timp de doi-trei sau patru ani, iar când a venit vremea să te desprinzi, s-au schimbat condițiile”, explica Viorel Micula la momentul respectiv.

Plăți prin compensare

Oamenii de afaceri au cerut atunci despăgubiri materiale în valoare de aproximativ 613 milioane euro, prejudiciu efectiv, și dobânzi calculate la o rată de ROBOR plus 5%. Tribunalul a acordat fraților Micula despăgubiri de aproximativ 84,54 milioane euro plus dobândă. Statul Român a plătit diverse sume prin compensarea sumelor datorate bugetului general consolidat de societatea European Food SA, altele în momentul în care oamenii de afaceri au blocat conturile Ministerului Finanţelor Publice care au fost executate silit. Comisia Europeană a decis în 2015 că plata despăgubirilor acordate prin hotărârea arbitrală pronunţată în dosarul ICSIDc onstituie ajutor de stat incompatibil cu piața internă. În consecinţă, România a fost obligată să nu plătească ajutorul incompatibil. Astfel s-a născut un nou raport juridic.

Taxe de 1 miliard de euro

Frații Micula au început proceduri de executare silită în Statele Unite ale Americii, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Belgiei şi în Suedia. După ce la casa în care locuiește tânărul președinte al TGIE, Victor Micula au descins reprezentanți ai statului la percheziții, ca urmare a filmărilor în care acesta părea să aibă o armă, acesta a avut o reacție ce vizează acest proces: „ Statul Român se luptă cu Micula. Implicit și cu mine. Ei se folosesc de SRI. Noi folosim avocați. Ei se folosesc de DNA. Noi tot de avocați. Noi, până în prezent am plătit peste 1 miliard de euro taxe statului. Ei nu vor să plătească datoria de 360 milioane euro. Noi avem 6.800 angajați. Ei au 12.000 SRI-iști. Lupta nu este dreaptă, noi suntem o familie; ei sunt o armată!”.