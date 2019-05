„Sigur că a fost un meci foarte bun pentru noi. Am fost echipa mai bună și am meritat victoria. Ne-am dus la 23 de puncte, dar clujenii au revenit și au recuperat o mare parte din avantaj. Era normal ca ei să revină, m-am așteptat la acest lucru. Pentru noi era dificil să menținem același ritm ridicat al jocului, poate că a scăzut și nivelul de concentrare. Important este că am câștigat, este singurul lucru care contează în acest moment”, a afirmat tehncianul CSM CSU Oradea.

Cristian Achim a spus apoi că se gândește doar la meciul care urmează: „Suntem, conștienți că seria nu s-a terminat și că mai avem nevoie de o victorie. A fost un meci foarte bun pentru noi, pe care consider că l-am câștigat în mod meritat. Sunt și suntem însă concentrați pentru partida care va urma. Va fi un meci complet diferit, pe care va trebui să-l abordăm tot la victorie. Evident că nu ne dorim să mergem în meci decisiv”, a declarat Cristian Achim.