Tablouri inedite, realizate din semințe

Mihai Eminescu, Veronica Micle, Michael Jackson, Ray Charles, Mozart, Strauss, Vivaldi, Shakespeare, Brâncuși, Picasso, Andre Rieu. Fiecare poate descoperi chipul idolului său realizat din semințe.

Toate aceste tablouri sunt realizate într-o tehnică inedită, e montat bob cu bob, fie că e bob de muștar, de orez. Realizarea unui tablou poate dura de la câteva zile la câteva luni.Se lipesc bobiţele cu un adeziv transparent, după care se lăcuiesc cu lac pentru lemn. Lacul este bun atât pentru luciu, cât şi pentru protecţia tabloului. Astfel, pictura devine ermetică, nu există riscul să se piardă vreun bob şi poate să fie curăţată mai uşor.

După 33 de ani, artista Daniela Kovats, se reîntoarce în oraşul natal, Salonta şi încântă inimile iubitorilor de artă, cu o expoziţie de excepţie. Pe simeze sunt expuse 35 de lucrări realizate într-o manieră inedită, neconvenţională, toate fiind realizate din seminţe.

„Tehnica mea este empirică pot spune pentru că se bazează pe experiența acumulată în timp prin încercările mele. Inspirația mi-a venit dintr-o revistă în care am descoperit o imagine reprezentând un aranjament culinar, realizat din paste fainoase, care m-a impresionat atât de mult încât am decis să realizez faptic un tablou folosindu-mă de paste. Astfel am realizat prima mea lucrare neconvențională, care mi-a dat un impuls să folosesc și alte materiale cum ar fi semințele, care se păreau mult mai ușor de pus în lucru și cu care puteam să realizez lucrări din ce în ce mai elaborate. cesta am realizat un tablou din paste făinoase de care sunt foarte mândră. Mi-am dat seama că dacă pot să lipesc paste făinoase şi să iasă o mică lucrare de artă, atunci de ce să nu încerc şi cu seminţe. Am luat modelele de pe internet şi am început să montez seminţe de muştar. Am făcut două tablouri. Dacă am văzut că merge, am mai făcut unul…

În acest demers, nu am avut de unde să mă inspir de la alți artiști, pentru că acum 10 ani când am început eu nu exista nimeni care să lucreze în această tehnică”, a declarat originalul artist Kovats Daniela. Primul tablou realizat a fost cel al lui Michael Jackson fiindcă Daniela este fan. Imediat după moartea starului, cu inima strânsă i-a desenat chipul, apoi a trecut la fapte, se temea că nu va ieși un chip atât de expresiv pe cât și-l dorea.

De fiecare dată când a expus, Daniela simțea că ceva îi lipsește pentru a se simți pe deplin împlinită. Așa că a continuat să lucreze și după 33 de ani și-a văzut visul împlinit și a expus acasă, la Salonta. „Fiecare etapă în realizarea unui tablou este gândită de mine, singurul ajutor pe care l-am avut vreodată e cel din partea soțului meu”, a spus artista. Amintirile ei despre Salonta sunt legate de copilărie când „ îmi aduc aminte, o perioada din școala primară, când de câteva ori mă lua de la școală un cumnat de al meu, care era un desenator bun și pe drumul de întoarcere acasă îmi desena tot felul de imagini. Atunci cred ca am fost impresionata de arta plastică, fiindcă știu că simțeam bucurie”, a spus Kovats Daniela.

33 de anni mai târziu, artista s-a întors acasă pentru a le arăta salontanilor ceea ce poate realiza.

„De câțiva ani îmi doresc să expun în Salonta, abia acum dorința mea a fost materializată și mă bucur pentru asta. Am expus lucrările mele în câteva orașe și simțeam că ceva lipsește, energia locului natal, care simt că mă inspiră și mă sprijină în mod benefic. Simt un sentiment de împlinire după această expoziție. Și ca o sincronicitate cifra mea de destin este 33 și anii mei de când am plecat din Salonta sunt tot 33”, ne-a mărturisit artista.