Tarife plafonate pentru apelurile fixe şi mobile

Conform Autorității Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), apelurile internaționale în SEE (statele Uniunii Europene, plus Norvegia, Islanda și Liechtenstein) sunt apelurile făcute atunci când consumatorul, aflat în țara unde deține abonamentul, sună pe cineva din altă țară din SEE, în comparație cu apelurile în roaming, care sunt apelurile efectuate de utilizator atunci când călătorește în străinătate.

Plafoanele tarifare de 0,19 euro pe minut pentru apeluri și 0,06 euro pentru SMS se aplică doar apelurilor și SMS-urilor către numere din SEE care sunt tarifate în funcție de consumul efectiv, nu și celor care sunt incluse în abonamente/(extra) opțiuni deja achiziţionate. Totuși, după epuizarea minutelor sau SMS-urilor incluse, tariful aplicabil trebuie să respecte plafonul reglementat.

Aria de aplicare a acestor plafoane este identică ariei de aplicare a regulamentului european „Roam like at home”. Mai exact, tarifele plafonate pentru convorbirile internaționale se aplică în statele UE, plus Norvegia, Islanda și Liechtenstein.

Aplicarea acestor prevederi pentru apelurile sau SMS-urile către numere din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, respectiv către numere din Gibraltar, depinde de evoluția negocierilor privind Brexit-ul.

Plafoanele pentru comunicațiile în interiorul UE sunt valabile pentru o perioadă de cinci ani, începând cu 15 mai 2019, în conformitate cu prevederile din Regulamentul (UE) 2018/1971 al Parlamentului European și al Consiliului.