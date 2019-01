Trei concerte de Anul Nou la Filarmonică

Potrivit tradiţiei, primul concert al anului susţinut de orchestra simfonică a Filarmonicii din Oradea are un program dedicat Anului Nou, presupunând un repertoriu mai vesel care imprimă o notă optimistă acestui început de an.

Concertele de Anul Nou vor avea loc joi, 10 ianuarie, vineri, 11 ianuarie şi sâmbătă, 12 ianuarie, toate cu începere de la ora 19.00, în sala de concerte „Enescu-Bartók”. Programul va fi identic în toate cele trei concerte, aproape toate biletele fiind deja vândute. Şi în acest an, repertoriul se axează pe lucrări de Johann Strauss fiul şi Johann Strauss tatăl, subliniază directorul artistic al Filarmonicii, Vasile Foica. Dar în afară de lucrările tradiţionale (Uvertura Liliacul; Polcile Pizzicato, Tritsch-Tratsch, La vânătoare, Tic-Tac, Feuerfest, Tunete și fulgere; Banditen galopp; valsurile Imperial și Dunărea Albastră), vor fi prezente şi alte lucrări datorită soliştilor invitaţi. Soprana din Republica Moldova, Tatiana Costiuc, pe lângă arii de Johann Strauss şi Lehar Ferenc (Aria Giudittei), va mai interpreta şi lucrări de Leo Delibes (Les filles de Cadix) şi Ernesto de Curtis (Non ti scordar di me).

De asemenea, percuţionistul Doru Roman, solistul Filarmonicii Banatul din Timişoara, va colora programul cu lucrări de Leroy Anderson (Sleigh Ride și Sandpaper) şi Alice Gomez (Rain Dance).

Concertele vor beneficia şi de aportul unui grup de balerini de la Opera Naţională Română din Cluj Napoca: Adelina Filipaş, Petra Trailă, Romulus Petruş şi Augustin Gribincea, conduşi de coregraful Dan Orădan. La pupitrul dirijoral se va afla dirijorul permanent al Filarmonicii, maestrul Romeo Rîmbu.

Solista invitată, Tatiana Costiuc, a avut prima colaborare cu Filarmonica din Oradea cu ocazia concertului organizat la sfârşitul lunii august de clubul Rotary în Piaţa Unirii. „Sunt foarte fericită să revin aici, să cânt cu o orchestră fantastică, cu un dirijor cu care ne înţelegem nu doar din priviri dar şi din respiraţie. Este o onoare pentru mine să revin, mă simt foarte bine în oraşul dumneavoastră. Vă aşteptăm cu drag la cele trei concerte!”, spune Tatiana Costiuc.

Percuţionistul Doru Roman se bucură că şi Filarmonica din Oradea îmbrăţişează acest gen de concert de Anul Nou, pentru că lumea este obişnuită în general cu tradiţionalul concert al orchestrei din Viena, pe când cel de la Oradea se bucură de prezenţa altor compozitori după o reţetă deja testată.

Coregraful Dan Orădan se află la prima colaborare cu filarmonica orădeană. A mai colaborat, însă, cu Teatrul Regina Maria. Este convins că acest gen de spectacol prinde la public, fiind spumos şi plăcut. „Aportul tinerilor balerini ridică spectacolul. Îmi pare rău, din punctul meu de vedere, că nu este spaţiu suficient pentru a fi mai multe perechi în spectacol”, spune coregraful. „Deschiderea Filarmonicii pentru acest gen de concert este o rezultantă a reacţiei publicului, ţinând cont că încă de luni aproape toate biletele erau deja vândute. Ar merita remarcat faptul că muzica e lejeră, este accesibilă, vor fi şi momente de umor. Însă umorul este o treabă foarte serioasă. Este vorba de simboluri, mici trucuri pe care le adăugăm ca să condimentăm atmosfera. Nu este întâmplător, şi nu este puţin lucru ca starea psiho-emoţională a spectatorului să fie cu totul alta la sfârşitul concertului, omul fiind mai bucuros, mai fericit”, precizează maestrul Romeo Rîmbu.

Convinşi că avem nevoie de o infuzie de optimism şi de bună dispoziţie la început de an, artiştii Filarmonicii de Stat Oradea, împreună cu invitaţii lor, promit melomanilor orădeni trei concerte de Anul Nou de excepţie.