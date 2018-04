Trei puncte necesare

Vecine de clasament, Luceafărul Oradea și CS Balotești se vor confrunta sâmbătă, de la ora 11:00, la Baza Luceafărul din Sînmartin. Un meci în care miza celor trei puncte este importantă pentru ambele combatante. Atât Luceafărul, cât și CS Balotești vor să se îndepărteze din zona periculoasă a retrogradării. În cele 29 de meciuri jucate, atât gazdele de mâine, cât și oaspeții au acumulat câte 34 de puncte din 9 victorii, 7 remize și 13 înfrângeri.

„Luceferii” şi-au propus să depăşească „dubla” nefastă în care au pierdut cu CS Mioveni şi AFC Hermanstadt, fără să marcheze gol. Nu se anunţă un meci uşor, pentru că CS Baloteşti este o echipă periculoasă în 2018.

Ilfovenii, cu fraţii Ovidiu şi Claudiu Herea în prim plan, nu au pierdut de 6 etape, în care au înregistrat 3 victorii, două remize şi un succes la „masa verde”. „Am ales să vin la Baloteşti, fiindcă aici joacă şi fratele meu. Am vrut să-mi îndeplinesc acest vis, de a juca împreună. Totodată, am vrut să demontez acele zvonuri care spuneau că Ovidu Herea nu mai are poftă de fotbal. Am semnat până în vară, iar după încheierea campionatului voi vedea pe ce drum o voi lua”, a declarat Ovidiu Herea (33 de ani) pentru liga2.ro.

La fel ca și la celelalte meciuri, intrarea spectatorilor este liberă.

Programul meciurilor din etapa 30: astăzi, Ripensia Timişoara – FC Hermannstadt, Dacia Unirea Brăila – Academica Clinceni (ora 17:00); mâine, Ştiinţa Miroslava – Dunărea Călăraşi, Foresta Suceava – CS Afumaţi, Luceafărul Oradea – CS Baloteşti (toate de la ora 11:00); duminică, Pandurii Târgu Jiu – UTA Arad (ora 11:00), FC Argeş – Metaloglobus (ora 12:00); luni, Sportul Snagov – Chindia Târgovişte (ora 15:00). ASU Poli Timişoara – Olimpia Satu Mare 3-0 (la masa verde), ASA Târgu Mureş – CS Mioveni 0-3 (la masa verde).