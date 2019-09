Uimitoarea povestea de viață a deputatului Florica Cherecheș. S-a reinventat de șase ori

Inginer mecanic de profesie, deputatul de azi Florica Cherecheș a făcut șase schimbări de direcție, acestea însemnând tot atâtea reinventări profesionale și a trecut prin două stagii de șomaj. Consideră că viața ei poate fi un studiu de caz pentru specialiști.

Florica Cherecheș a îmbrățișat invitația de a lua parte la conferința „Uși deschise femeilor – Oportunități și provocări în carieră”, eveniment organizat de tânăra antreprenoare Alexandra Giuffrida. „Florica Cherecheș a tinut un discurs despre echilibrul între viața de familie și carieră, iar impresionantă sa poveste a fost o veritabilă lecție de viață, un exemplu de curaj, perseverență, credință și conduită pentru femeile din aceasta campanie”, consideră Alexandra.

Aflată la cea de-a VI-a ediție, campania a schimbat până acum viața a zeci de femei. Parlamentarul a venit să-și spună povestea, să demonstreze că o tragedie care ar putea doborî pe oricine poate fi momentul care te face să descoperi că ai în tine resurse să mergi mai departe, să fii motor pentru familia ta și pentru comunitate.

Azi, Florica Cherecheș se consideră „o campioană a schimbărilor”, o mamă împlinită, de patru ori. Și chiar dacă e greu de crezut, femeia frumoasă, cu imagine impecabilă, e de șase ori bunică, iar alți doi nepoți se pregătesc să vină pe lume. Dar nu a fost întotdeauna așa…

Viață făcută țăndări

Povestea uimitoare de viață a Floricăi Cherecheș începe cu poza aceea de Crăciun, în care apare o femeie frumoasă, un soț seducător, doi copii perfecți, bradul de Crăciun, bucurie. „În nouă luni, această poză perfectă de familie era ruptă în bucăți. În șase luni, toată viața mi-a fost dată peste cap.

După opt ani ca inginer la Înfrățirea, în martie mi-am pierdut locul de muncă”, a povestit deputatul liberal. În vară a a aflat că e însărcinată cu al treilea copil, e surprinsă de veste și neliniștită, fiindcă nu știe cum va face față situației fără un venit, altul decât cel al soțului, un muzician de succes. „În 27 septembrie 1991, într-o sâmbătă, primesc vestea groaznică că soțul meu, care se întorcea după un turneu de două luni din străinătate, a adormit la volan în Austria, a intrat într-un fier și a murit pe loc.

Eram mamă a doi copii, un altul era pe drum, eram văduvă, fără nici un venit. Fetița mea se trezea noaptea și plângea că tatăl ei nu a văzut-o școlăriță. Eram într-o criză majoră, ajunsesem foarte, foarte jos, dar credința în Dumnezeu m-a ajutat să-mi țin mintea sub control.

A fost o iarnă foarte grea. Am obținut un post de profesor de instrument, de blockflote, la Universitatea Emanuel, dar eu eram inginer, îmi era foarte greu să fac față rigorilor unui mediu academic, aflat în plină acreditare. Patru ani am fost apoi traducător, fiul meu de 13 ani m-a învățat să scriu la calculator cu toate degetele”, și-a amintit Florica Cherecheș.

O viață nouă

„La doi ani după moartea soțului meu, m-am recăsătorit. Nu m-am gândit până atunci nicio clipă la asta. Cine să ia o femeie cu trei copii? Era un tip prin preajmă, surprinzător de nebun să devină dintr-o dată tată a trei copii și soț, mai tânăr cu cinci ani decât mine.

Îmi fusese prezentat ca un prieten care să mă ajute și totul a mers natural. Am discutat înainte de căsătorie și posibilitatea de a avea un copil, toate lucrurile, nimic nu a fost tabu. Deși nu mă gândisem să redevin mamă, am rămas însărcinată, am stat doi ani acasă cu copiii, nu am putut prelungi jobul de traducător și timp de un an, mi-am căutat din nou de lucru.

După trei ani de stat acasă, simțeam nevoia să evadez. Un prieten m-a pus în legătură cu un amic american, care dorea să înființeze o asociație de microcreditare. Eram cea mai nepotrivită persoană, nu văzusem un plan de afaceri în viața mea, nu aveam habar de situația bancară din acel moment. Dar ceea ce m-a convins să merg la drum a fost faptul că era un proiect pentru femei aflate în dificultate, care puteau fi ajutate să-și deschidă o mică afacere… Dacă știam ce presupune nu mă băgam, lucram cu o agenție guvernamentală americană, inventau mereu indicatori.

Așa am reușit să devin extrem de responsabilă, iar în perioada 2000-2012, am fost director executiv, am predat cursuri, am pus pe picioare acest proiect care a avut o rată de rambursare de 99%, am creat relații personale, am tratat fiecare participant ca pe un prieten pe care am dorit să-l ajutăm și cred că de asta am avut succes. În 2008 am fost invitată să fac parte din echipa de susținători a primarului Ilie Bolojan, nu ne cunoșteam, a avut încredere în mine, am devenit consilier local, apoi președinte al Comisiei sociale, iar în 2012 am devenit viceprimar pentru o perioadă.

Acum sunt parlamentar și vicepreședinte al Comisiei de învățământ. De fiecare dată când am dat cu nasul în zid, că mai departe nu se putea, prima mea reacție a fost «nu pot, nu sunt în stare, nu am făcut asta». Apoi am învățat de una singură. Mi-am dat seama că omul trebuie să fie flexibil, adaptabil. Nu contează ce îți face viața, contează ce îi faci tu vieții. Atitudinea face diferența. Nu am acceptat să mă opresc din a trăi, nu îmi puteam permite luxul ăsta”, a urmat Florica Cherecheș șirul povestirii.

Așa a abordat femeia de succes de azi momentele grele din viața ei, căzând pentru o clipă, dar ridicându-se mai puternică. Nu i-a fost frică să o ia de la capăt, chiar dacă a avut un start extraordinar. „La Înfrățirea, am fost angajată șefa lui tata, care era maistru, iar atunci nu mă gândeam că va trebui să mă reinventez. Viața mea a fost un deal și o vale”, a spus Florica Cherecheș. Dar a învățat cu fiecare prilej.

„ Eram studentă la Mecanică, dar soțul meu făcuse un manual de blockflote, iar eu începusem să studiez instrumentul. Au venit la noi niște prieteni, cu doi băieți care m-au rugat să-i învăț sa cânte, le-am spus că și eu sunt la început și asta a fost prima mea experiență la blockflote. Am avut apoi șase cărți traduse de mână despre familie, copii, la noi nu se găseau, erau doar în limba engleză. Toate lucrurile astea pe care le înveți te clădesc din punct de vedere personal și te ajută să ai o personalitate mai complexă. Pentru fiecare, Dumnezeu are un plan, iar lucrurile acumulate te ajută. Acum, când iau decizii, am trei ingrediente: credința în Dumnezeu, faptul că sunt în stare și că voi munci «până îmi sar capacele»”.

Florica Cherecheș a recomandat femeilor să aibă o atitudine senină, să aibă zâmbetul la ele, să fie flexibile, să accepte că se află într-o situație, într-un context, fiindcă toate acestea te ajută. „Acum sunt în a doua parte a mandatului de parlamentar și habar nu am ce o să fac. Încercați să lăsați grijile și începeți să trăiți. Aceasta cred că e o rețetă foarte bună. Eliberați-vă de frici! Nu vă gândiți ce o să se întâmple dacă.

Întotdeauna există o soluție să mergi mai departe. Poate nu se întâmplă, dacă se întâmplă ai o soluție. Și așa te eliberezi. Averea mea e familia mea, suntem 15 cu toții. Și eu am griji, din ce în ce mai multe, fiindcă suntem din ce în ce mai mulți. Dar e bine să lăsăm urme frumoase în viață”, a spus Florica Cherecheș. Parlamentarul a concluzionat că încă învață să țină un echilibru între familie și carieră.

„De exemplu, înainte cu cinci minute să ies din casă, ca să vin aici, soțul meu, tot transpirat, m-a rugat din garaj să merg la magazin, să-i iau șuruburi de 10, că acelea de 15 nu sunt bune. I-am spus că nu pot, îmi pare rău. E important să ai înțelegere în familie. Eu vreau să-i mulțumesc soțului meu, acelui om care m-a ajutat în momentul în care nu credeam că e posibil să existe cineva ca el, cel căruia azi nu am avut timp să merg să-i cumpăr șuruburi de 10, fiindcă cele de 15 nu erau bune”, a spus Florica Cherecheș.

Povestea sa, a unei vieți de Oscar, a făcut femeile prezente în sală mult mai bogate, mai puternice să înfrunte șicanele vieții. Speakerii acestui eveniment, alături de Florica Cherecheș, au fost: Ligia Oala, fondatorul SkirtBike, pshihologul Sofia Laza, managerul Școlii Internaționale Agora, Angela Manolescu, Roxana Iuhasz, omul care a anunțat lansarea bibliotecii destinate femeilor din comunitatea „Pe tocuri cu familia” și Alexandra Giuffrida, gazdă a evenimentului și organizatoare.

Încântătoarea Mioara Coroian a fost moderatorul perfect al evenimentului, în cadrul căruia au fost oferite o multitudine de premii participantelor. „Evenimentele «Uși deschise femeilor» reprezintă un proiect exclusiv al Campaniei pentru independența financiară și antreprenoriat feminin, susținut de Gaminvest România”, explică Alexandra Giuffrida. Organizator: Pe tocuri cu familia, coorganizator: Lov Events.