Ultimul weekend la Oradea Summer Film

Cinefilii sunt așteptați în parcul Cetății Oradea începând de joi, 23 august. Conform programului, ultimele zile sunt dedicate filmului mondial, iar orădenii vor putea viziona filme din Algeria, Palestina, Paraguay și Bhutan. Totodată, sâmbătă, de la ora 19:00, va avea loc și concertul formației Danaga.

ZILELE FILMULUI MONDIAL, 23-26 AUGUST 2018

JOI – 23 AUGUST 2018

ora 21:00 – UNTIL THE BIRDS RETURN, 2017, Algeria

VINERI – 24 AUGUST 2018

ora 21:00 – THE REPORTS ON SARAH AND SALEEM, 2018, Palestina

SÂMBĂTĂ – 25 AUGUST 2018

ora 19:00 – Concert: DANAGA, ora 19:00

ora 21:00 – Film: THE HEIRESSES, 2018, Paraguay

DUMINICĂ – 26 AUGUST 2018, ora 21:00 – THE NEXT GUARDIAN, 2017, Bhutan