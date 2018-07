Un orădean arbitrează finala Campionatului European de polo

Pentur medaliile de aur se vor duela Serbia și Spania, iar Alexandrescu va face pereche cu slovenul Boris Margeta, cei doi fiind la oră actuală cei mai buni arbitri de polo din lume.

În acest an, Adrian Alexandrescu a mai arbitrat finalele Champions League şi World League.

La fel ca în 2017, Alexandrescu are şi în acest an în CV toate finalele competiţiilor majore de polo fie că sunt organizate de LEN sau de FINA.

Alexandrescu mai are în palmares o finală a Campionatului European, cea din 2014 desfășurată la Budapesta.