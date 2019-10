Un orădean, în finala Campionatului mondial de bartending

Andrei Lung, un barman orădean a reprezentat România la cea mai importantă competiţie de bartending din lume – Diageo World Class, care s-a desfăşurat în perioada 21 – 26 septembrie. Orădeanul a ajuns la această competiţie fiind câştigătorul Diageo World Class Romania, Campionatul naţional de bartending.

„Diageo World Class este cea mai mare competişie de bartending din lume pe partea de mixologie. Fiecare câştigător naţional se califică automat la Finala Globală a Diageo World Class, unde 55 de barmani din toată lumea concurează pentru titlul de cel mai bun barman din lume”, povesteşte Andrei Lung.

În acest an, competiţia finală a avut cinci probe, desfăşurate în trei locaţii. „Una dintre probe a avut loc în Schiedam, Olanda la distileria Ketel One Vodka, unde s-a ţinut proba «Better Drinking Challenge». Aici, barmanii au trebuit să facă două băuturi cu Ketel One Vodka, prin care să demonstreze un mod sustenabil de a creea băuturi fără a face risipă de ingrediente. Mai apoi, a doua probă s-a desfăşurat în Insula Skye din Scoţia la distileria whisky-ul Talisker. Ultimele trei zile şi ultimele trei probe au avut loc în Glasgow, Scoţia: probele cu Tanqueray Gin, Singleton Whisky şi Johnnie Walker. Eu am câştigat proba din Olanda cu Ketel One Vodka lucrând cu o companie locală din Oradea care produce cafea şi care serveşte cafea pentru a implica comunitatea”, ne-a relatat barmanul.