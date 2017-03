Un orădean, laureat al concursului „Alexandru Macedonski”

Theo Guşat a luat locul II la secţiunea „Poeţi consacraţi – autori de cărţi” a Festivalului-concurs de literatură „Alexandru Macedonski” (ediţia a IV-a). Sătmăreanul, stabilit la Oradea, s-a înscris la concurs cu volumul de poezii „Garderobă”, care a văzut lumina tiparului la Editura Primus şi a fost lansat în iulie 2016 la Biblioteca Universităţii din Oradea.

Festivitatea de premiere a avut loc sâmbătă, la Bursa de Valori din Bucureşti. Concursul a fost organizat de Asociaţia Macedonenilor din România şi s-a adresat scriitorilor care nu au debutat în volum, precum şi celor cu unul sau mai multe volume editate, membri sau nu ai Uniunii Scriitorilor din România.

„Concursul s-a adresat cu precădere scriitorilor de etnie macedoneană, membri sau simpatizanţi ai Asociaţiei Macedonenilor din România, dar şi tuturor minorităţilor din România, cât şi tuturor creatorilor – cetăţeni români care au vrut să participe la acest festival organizat sub egida A.M.R. Eu am ales să particip la acest concurs deoarece logodnica mea, Cristina, are origini macedonene, numele de fată al mamei ei a fost Naumcea”, a arătat Theo Guşat.