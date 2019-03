Universitatea Oradea umblă la taxele de şcolarizare

Iniţial, conducerea Universităţii din Oradea a propus majorarea taxelor de şcolarizare cu o sumă de aproximativ 150 de lei, pentru aproape fiecare program de studiu. După ce propunerea nu a trecut de Senat, Consiliul de Resurse Umane al Universităţii a venit cu o altă idee: fixarea unei limite minime pentru toate taxele, la programele de licenţă şi masterat.

Subiectul a fost pe ordinea de zi a Consiliului de Administraţie (CA) şi a primit avizul membrilor acestuia. Astfel că, în următoarea şedinţă, Senatul Universităţii va avea de votat noua formă propusă de conducerea UO, prin prorectorul pentru strategie şi informatizare, conf. univ. dr. Gabriel-Valentin Bendea.

,,Nu se mai majorează taxele, aşa cum era proiectul iniţial, cu 150 de lei la fiecare program de studiu. Am convenit în Consiliul de Resurse Financiare (şi am primit avizul şi în CA) ca să impunem o limită minimă de 2.900 de lei pentru licenţă şi 3.000 de lei la masterat. Asta înseamnă că – şi am avut şi taxe sub aceste niveluri – toate acele taxe care erau sub aceste două niveluri vor urca la nivelul minim. În rest, taxele rămân aşa cum erau. Cu foarte mici excepţii, punctuale, solicitate de anumite facultăţi (Ştiinţe Socio-Umane, Medicină şi Farmacie etc.)”, a spus Bendea. Potrivit acestuia, există facultăţi care, la un anumit program de studiu, au solicitat să crească taxa de la 3.000 de lei la 3.200.

Studenţii însă consideră că majorarea taxelor nu este una pe deplin justificată, având în vedere că baza materială a Universităţii din Oradea a rămas la fel de precară, laboratoarele fiind la fel de slab dotate sau utilate cu echipamente vechi, care nu satisfac cerinţele actuale. Aceştia au iniţiat un demers prin care speră să poată opri majorarea taxelor.

Rectorul despre majorarea taxelor: ,,Ne obligă legea!”

Rectorul Universităţii din Oradea, Constantin Bungău, spune că majorarea taxelor de şcolarizare este impusă de lege.

Oradea. Propunerea de majorare a taxelor de şcolarizare pentru anul universitar 2019-2020 a stârnit o reacţie dură din partea studenţilor. Studenţii senatori au pornit o campanie de informare despre dorinţa conducerii Universităţii din Oradea. Fiecare student este invitat să scrie o poveste care să susţină demersul colegilor lor senatori. Totodată, ei sunt chemaţi să realizeze fotografii de prin laboratoare sau sălile de curs, pe care să le încarce pe o pagină special creată în acest scop. Toate acestea vor fi centralizate şi trimise conducerii Universităţii.

„Am cerut colegilor de la toate facultăţile să ne trimită poze şi poveşti din Campus prin care dorim să dovedim că nu se justifică această majorare, întrucât nu oferă la schimb condiţii. Calculatoarele au softuri vechi, care nu fac faţă programelor în care lucrează studenţii. Laboratoarele au lipsurile lor. Există săli de curs în care cade tencuiala, în care este mucegai ori săli în care scaunele sunt rupte. 200 de studenţi au răspuns deja la un chestionar special conceput pentru acest demers”, a declarat Mădălina Cseh, preşedintele studenţilor în Senatul Universităţii din Oradea.

Iniţial, Gabriel-Valentin Bendea, prorectorul pentru strategie şi informatizare, a propus majorarea taxelor de şcolarizare cu aproximativ 150 de lei. Această majorare ar fi urmat să se aplice începând cu anul universitar 2019-2020, pentru studenţii care vor veni în anul I de studii. Cum propunerea nu a trecut de Senat, Consiliul de Resurse Financiare al UO a propus Consiliului de Administraţie o limită minimă pentru toate taxele de şcolarizare. Astfel, aceasta ar putea fi de 2.900 de lei pentru programele de licenţă şi 3.000 de lei pentru cele de masterat. Rămâne de văzut dacă noua versiune de majorare va trece de membrii Senatului universitar.

Corelare

Rectorul Constantin Bungău a arătat că această majorare nu este o dorinţă a conducerii Universităţii, ci o aliniere la ceea ce le cere legea.

,,Suntem o instituţie publică care trebuie să respecte nişte reglementări. Legea spune clar că taxele de studii trebuie corelate cu alocaţiile pentru studenți primite de la Minister. Toată lumea zice că au crescut taxele. De ce nu vedeţi şi invers? Noi reducem taxele. Practic, toată lumea ar trebui să plătească taxa pe care o primeşte la Minister. Noi facem eforturi de a reduce. În loc de 9.000 la Inginerie, noi facem o reducere la studenţi de 6.000 de lei. Pentru o şcoală de şoferi, care are o durată de două săptămâni, taxa este de 1.800 de lei. Vi se pare anormal să plătească 2.900 de lei la Drept, de pildă, pentru un an de studiu de 12 luni? Locurile bugetate se redistribuie anual, în ordinea mediilor. Studentul care învaţă bine nu plăteşte taxă”, a declarat rectorul Bungău.

Prorectorul Bendea speră ca noua propunere de majorare să treacă de Senatul Universităţii.

,,Suntem obligaţi să avem nişte taxe. Dacă nu, vor relua, vor reanaliza. Nu putem funcţiona fără taxe. În acest moment nu avem taxe pentru anul 2019-2020. Cele aprobate anul trecut sunt valabile pentru acest an universitar”, a spus Bendea.