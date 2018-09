Vernisaj „100 de ani împreună”

În cadrul evenimentelor dedicate Centenarului Marii Uniri, o nouă expoziție de artă fotografică a fost vernisată miercuri, fiind organizată de Asociația Internațională „Euro Foto Art” în parteneriat cu Muzeul Orașului Oradea – Complex Cultural. 72 de fotografii alb-negru şi color au fost expuse pe simezele sălilor de expoziții ale Colecției de Tehnică și Artă Fotografică „Ștefan Tóth István”, din cadrul Secției de istorie a Muzeului Orașului Oradea. Au expus artiști fotografi membri ai Asociației Internaționale „Euro Foto Art” și ai organizațiilor partenere ale acesteia.

Fotografiile prezintă tradițiile populare românești și ale naționalităților care conviețiuesc împreună de 100 de ani, surprinzând: dansuri populare, bătutul toacei, spălatul hainelor la râu, şezătorile, oieritul, tăiatul porcului, coptul pâinii în cuptor, momente de rugăciune, dar şi frumoase costume populare.

Directorul adjunct al Muzeului Oraşului Oradea, Ionuţ Ciorba, a precizat că este o expoziţie importantă pentru că suntem într-un an special pentru români, sărbătorim 100 de ani de la Marea Unire, şi chiar dacă acesta nu este un moment festiv pentru toate etniile care trăiesc în spaţiul românesc, trebuie să înţelegem că dacă istoria a făcut să viețuim aici împreună, trebuie să trăim în toleranţă şi să ne respectăm reciproc. „Vreau să îi mulţumesc domnului Tóth pentru că, graţie activităţii dânsului, Muzeul Orașului Oradea – Complex Cultural oferă publicului vizitator, fie el din ţară, fie din străinătate, o gamă destul de diversă de evenimente”, a mai spus Ionuţ Ciorba.

Tradiţii populare

Proiectul a fost coordonat de artistul fotograf Ștefan Tóth AFIAP, președintele Asociației Internaționale „Euro Foto Art”, care este şi curatorul expoziției. Acesta a mărturisit că acest proiect a însemnat o muncă enormă de a aduna atâtea fotografii. Ideea a fost de a evidenţia faptul că, alături de români, există în România şi 18 naţionalităţi. S-a reuşit prin această expoziţie să se prezinte opt dintre acestea: maghiari, germani, romi, slovaci, evrei, turci, ucraineni şi sârbi. „Am fost deosebit de încântat că o mulţime de artişti fotografi din întreaga ţară, membri ai Asociaţiei Internaţionale Euro Foto Art şi ai organizaţiilor partenere ale asociaţiei, au trimis lucrări şi am reuşit să alcătuim această expoziţie, care este spectaculoasă şi de documentare. Ne prezintă un lucru care menţine de fapt un popor în viaţă: tradiţiile lui. Văzând fotografiile împreună, ne dăm seama cât de colorată este arta populară multiculturală din România. Timpul a demonstrat că putem trăi foarte bine împreună, şi cred că această expoziţie subliniază foarte bine această atmosferă. Aş dori să mulţumesc artiştilor fotografi care au trimis lucrări, şi în mod special artistului fotograf Gheorghe Petrila, care este prezent la vernisaj. Are cele mai multe fotografii expuse şi este un artist fotograf specializat pe imortalizarea tradiţiilor populare. Fotografiind, s-a convins că multe din aceste tradiţii dispar. Şi dacă ne vom uita peste cinci ani, ne vom da seama că multe din aceste tradiţii surprinse în imagini poate nici nu mai există. Eu cred că din această expoziţie radiază o mare bucurie de a fi împreună în România. Expoziţia va deveni itinerantă, deja am perfectat să mergem cu ea la Gura Humorului şi Suceava, dar vrem să o prezentăm şi în alte oraşe ale ţării”, a spus Ștefan Tóth.

Artiștii fotografi care au trimis lucrări sunt: Adrian Drăgan, Bikfalvi Zsolt, Bot Gyula AFIAP, Cătălin Vezetiu, Claudiu Oros, Constantin Demeter, Dudás László, Essig József, Felician Săteanu, Fodor Zsuzsanna, Gabriel Boholţ, Galambos Ádám, Gheorghe Petrila EFIAP, Gheorghe Talpoş, Holocsi Kálmán, Incze Domokos, Incze László, Ioan Ciobotaru, Ionel Onofraş, Labancz István, Kovács Ágota, Kovács László, Maria Şaupe, Mariana Berinde, Marius Cinteza, Moldován Mihály EFIAPs, Monica Marton, Cosmina Muntean, Nemeth Francisc EFIAP, Nicolae Sotir, Ovi D. Pop EFIAP, Pál Gábor, Radu Greţu, Greţu Ildikó, Sorin Markus, Tordai Ede EFIAP, Tóth Ștefan AFIAP, Tudorel Ilie, Turcza Hunor, Simon Zsanett, Udvardi Árpád EFIAP și Valeriu Ciurea.

Cu inima deschisă

„Trebuie să cunoşti, să vii, să vezi, să te apropii de lucruri, ca apoi să le iubeşti. Trebuie să te apropii de un lucru la acea distanţă de care zicea Robert Capa, care preciza că dacă nu ţi-a ieşit bine o fotografie înseamnă că nu ai fost destul de aproape. Dar înainte de a înţelege şi de a cunoaşte, trebuie să mergi cu inima deschisă, fără prejudecăţi, şi apoi calea îţi este deschisă”, a punctat criticul de artă dr. Ramona Novicov. „Expoziţia aceasta ne aduce aminte că suntem împreună vrând-nevrând. Şi momentele de sărbătoare sunt cele care dau calitate vieţii, ne spun că viaţa merită trăită. Mă tot mir de unde atâta putere şi energie, şi dorinţă de a pune lucrurile împreună la Ştefan Tóth în toate expoziţiile de care se ocupă. Şi cele mai frumoase dintre acestea sunt cele care reflectă realitatea celorlalţi”, a mai spus Ramona Novicov.

La vernisaj, momentele muzicale au fost oferite de artiștii Alexandrina Chelu (voce și chitară), Thurzó Sándor József (violă) şi Mircea Maliţa (vioară), care au interpretat mai multe piese muzicale românești și ale naționalităților conlocuitoare. Expoziția de artă fotografică „100 de ani împreună” va rămâne la dispoziția publicului până în 15 octombrie, de marți până joi, între orele 10:00-18:00.