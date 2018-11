Vernisaj: „Impresii din Japonia”

Asociația Internațională „Euro Foto Art” și Muzeul Orașului Oradea – Complex Cultural îi invită pe toți iubitorii fotografiei la vernisajul unei expoziții de artă fotografică care prezintă imagini inedite din Japonia. În acest context, pe simezele sălilor de expoziții ale Colecției de Tehnică și Artă Fotografică „Ștefan Tóth István” din cadrul secției de Istorie a Muzeul Orașului Oradea vor fi expuse ultimele creații ale reputatului artist fotograf orădean Ștefan Tóth AFIAP.

Expoziția personală este alcătuită din 72 de fotografii monocrom, realizate cu ocazia unei deplasări de creație efectuate de cunoscutul artist fotograf orădean, la invitația Fotoclubului „Danube” din Yokohama (Japonia), organizație parteneră a Asociației Internaționale „Euro Foto Art”, în perioada 01 – 14 octombrie 2018.

Publicul vizitator va putea descoperi pe simezele sălilor de expoziții diferite fotografii inedite realizate în locuri pitorești ale Japoniei, cu mare măiestrie artistică. Subiectele preferate de artistul fotograf sunt portretele, eseurile și socio-fotografiile. Având în vedere foarte multe subiecte motivante întâlnite în Japonia, artistul fotograf expune și o serie de fotografii de arhitectură.

„Am ajuns a treia oară în Japonia. M-am bucurat că de această dată am întâlnit subiecte care m-au provocat la fotografiat. Am încercat să surprind momentele inedite descoperite de mine. Consider că am putut demonstra, și de această dată, care ar trebui să fie direcția în care să se orienteze fotografia artistică: să fie povestea vizuală a fracțiunii de secundă. Am refuzat să fotografiez subiecte «de senzație» cu un conținut redus de mesaj artistic. Poporul japonez mi s-a părut extrem de cooperant cu ocazia fotografierii. Din respect față de intențiile artistului fotograf, ei nu te refuză și se simt onorați de gestul creatorului”, afirmă artistul fotograf expozant.

Pasionat din tinereţe

Artistul fotograf Ștefan Tóth AFIAP a început să fotografieze din fragedă tinerețe. În anul 1976 a inițiat și a finalizat demersurile pentru înființarea Clubului Fotografic „Nufărul” Oradea, al cărui președinte este de 42 de ani.

De asemenea, în anul 2008 a pus bazele Asociației Internaționale „Euro Foto Art”, al cărui președinte este de la înființare, de un deceniu. În perioada anilor 2007 – 2012 a acceptat funcția de președinte al Asociației Artiștilor Fotografi din Româmia, după o criză de 17 ani în care s-a aflat asociația națională.

Este fondatorul, managerul și curatorul Galeriei „Euro Foto Art”, cea mai longevivă Galerie permanentă de artă fotografică din România, în care au fost expuse peste 560 de expoziții de artă fotografică ale creatorilor de pe întregul mapamond. Este fondatorul și curatorul principal al Colecției de Tehnică și Artă Fotografică expusă cu caracter permanent în Secția de istorie a Muzeului Orașului Oradea – Complex Cultural.

Valoarea obiectelor Colecției (primului Muzeu de Fotografie din România), care poartă numele lui – a donat Muzeului majoritatea exponatelor – depășește 10.000 de euro. Artistul fotograf Ștefan Tóth AFIAP a participat în zeci de jurii internaționale din mai multe țări din Europa și Asia.

Din lucrările sale au fost organizate peste 100 de expoziții personale de artă fotografică în zeci de țări din Europa, Asia, din Brazilia, Argentina și Noua Zeelandă. Pentru meritele sale a fost declarat membru de onoare a zeci de asociații, societăți și fotocluburi din întreaga lume.

Vernisajul expoziției personale va avea loc duminică, 11 noiembrie, la ora 10:00, în prezența autorului, la care organizatorii îi invită pe toți iubitorii artei fotografice să participe. Lucrările vor fi prezentate de către av. dr. Pașcu Balaci, dramaturg, membru al Uniunii Scriitorilor din România (în limba română), și de redactorul Szűcs László, redactorul-șef al revistei de cultură „Várad” (în limba maghiară).

Momentele muzicale vor fi oferite de către artiștii dr. Carmen Vasile (voce) și Thurzó Sándor József (violă), care vor interpreta mai multe piese din repertoriul japonez. După vernisaj, de la ora 11:00, va avea loc în sala de conferințe (G) din Cetatea medievală Oradea o proiecție de digiporamă cu imagini color fotografiate în Japonia, însoțită de prezentarea acestora de către artistul fotograf expozant.

Expoziția artistului fotograf Ștefan Tóth AFIAP intitulată „Impresii din Japonia” va rămâne la dispoziția publicului până în 6 decembrie, de marți până duminică, între orele 09:00-17:00.