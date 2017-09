Victorie de senzatie pntru CSM Digi

Meritul formatiei noastre este cu atat mai mare cu cat ea a avut in componenta mai multi debutanti in cupele europene, printre care si doi juniori de numai 16 ani, Ilisie si Czenk.

Spre surprinderea generala, CSM Digi a inceput foarte bine jocul si a condus cu 2-0, prin golurile lui I. Szabo si Vancsik, dar oaspetii au egalat in sfertul secund. Aceiasi I. Szabo si Vancsik au marcat apoi pentru 4-2 si echipa oradeana a inceput treptat sa faca legea in bazin, impulsionata de interventiile de mare efect ale experimentatului portar Gojko Pjetlovic. Ca o nota aparte, reputatul goalkeeper oradean l-a infruntat in acest meci chiar pe antrenorul echipei sale nationale, renumitul Dusan Savic, sub bagheta caruia, Serbia a cucerit tot ce se putea cuceri timp de patru ani de zile, perioada in care a fost invincibila.

Dand dovada de o neasteptata disciplina tactica si maturitate, echipa noastra si-a marit avantajul in sferturile trei si patru, cand scorul a devenit realmente neverosimil, 6-2! Rezultatul final, 6-3, consemneaza un debut extrem de promitator pentru noua noastra echipa in actualul sezon.

Golurile intalnirii au fost marcate de Vancsik Levente 3, Szabo Istvan 2 si Maximilian Costa 1, respectiv Tunkosic 1, Toholj 1 si Njegovan 1.

In celalalt meci al zilei, Sintez Kazan a dispus de Vouluagmeni cu scorul de 10-7.

Sâmbătă, 30 septembrie:

ora 18:00, Sintez Kazan – Steaua Roşie Belgrad

ora 19:30, CSM Digi Oradea – NC Vouliagmeni

Duminică, 1 octombrie:

ora 10:00, Steaua Roşie Belgrad – NC Vouliagmeni

ora 11:30, CSM Digi Oradea – Sintez Kazan