„Vrem să jucăm finala Cupei”

Vicecampioana CSM Digi a revenit din stagiile susținute la Istanbul (Turcia) și Miskolc (Ungaria). Antrenorul Dorin Costrăș se declară mulțumit de evoluțiile echipei în compania celor două echipe întâlnite. Galatasaray, respectiv Miskolc.

„A fost un turneu binevenit, dat fiind faptul că vacanța a fost destul de lungă, chiar dacă noi am efectuat antrenamente regulate în această perioadă. Am început așadar anul în forță, în compania celor două echipe cu care am jucat în aceste stagii. Sunt mulțumit de modul în care băieții s-au angajat la efort și au răspuns solicitărilor. Evoluțiile lor ne dau încredere că vom putea să facem o figură frumoasă în actuala ediție a Cupei României”, ne-a declarat antrenorul CSM Digi.