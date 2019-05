„Vrem să terminăm seria acasă”

Aflate la egalitate după primele două partide ale semifinalei, desfășurate la Cluj, cele două mari rivale se întâlnesc acum la Arena „Antonio Alexe”. CSM CSU Oradea își propune să valorifice avantajul terenului propriu și să tranșeze calificarea în finala ediției.

Președintele CS Municipal, Șerban Sere, speră ca echipa orădeană să încheie seria cu clujenii după cele două meciuri de acasă. „Suntem mulțumiți cu scorul egal, înregistrat după partidele de la Cluj. Sigur că ne-am fi dorit să conducem cu doi la zero, dar dacă cineva ne-ar fi propus, înainte de începerea seriei, să fie egal după primele două meciuri, cred că nu am fi refuzat. Acum suntem noi cei care avem avantajul terenului propriu și ne dorim să-l valorificăm”, ne-a declarat oficialul orădean.

Echipe de valori apropiate

Referitor la șansele de calificare în finală ale celor două echipe, Șerban Sere crede că formația noastră are acum un ușor avantaj. „Jucăm de două ori pe terenul nostru, iar acest lucru ar trebui să ne avantajeze. Fiind însă vorba de două echipe de valori foarte apropiate, se poate întâmpla orice, iar avantajul terenului propriu se poate anihila, așa cum am făcut noi la Cluj. Oricum, suntem pregătiți să jucăm două sau chiar trei meciuri, dacă va trebui, cu adversara noastră. Așteptăm mobilizare, determinare și dorință de victorie din partea băieților. Șansele sunt în mâinile noastre”, a conchis președintele CS Municipal

Antrenorul Cristian Achim nu are probleme de lot, toți jucătorii, cu excepția lui Lázár, fiind disponibili.

Primul meci dintre CSM CSU Oradea și U BT Cuj-Napoca va avea loc sâmbătă, cu începere de la ora 19:30, iar cel de-al doilea este programat luni, de la ora 18:00. În cazul în care va fi necesar al cincilea meci, acesta se va disputa la finele săptămânii viitoare, la Cluj-Napoca.